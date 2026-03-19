¿Cambio de timón o más de lo mismo? Ejecutivo designa a Isidro Carbonell como nuevo director de la Lotería

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ejecutivo oficializó el ascenso de Isidro Carbonell Olmos, quien dejará la secretaría general para asumir la dirección con un una asignación mensual total de $7,000 entre salario y gastos de representación.

Hay un nuevo nombramiento en la plaza. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 12 de marzo de 2026, el Órgano Ejecutivo oficializó el nombramiento de Isidro Carbonell Olmos como el nuevo director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Carbonell, quien actualmente funge como secretario general de la LNB, reemplazará en el puesto a Saquina Jaramillo.

El documento, que tiene el sello del Ministerio de la Presidencia, detalla la estructura salarial asignada al nuevo director. Su salario será de $3,500 y recibirá otros $3,500 de gastos de representación.

Billeteros de la Lotería Nacional de Beneficencia. Foto Yaritza Mojica

El proceso de ratificación

A pesar de la firma del Ejecutivo, el nombramiento aún debe superar un filtro importante: la ratificación de la Asamblea Nacional.

En consecuencia, el Ministerio de la Presidencia envió la hoja de vida y otros documentos que acreditan a Carbonello para el puesto a la Comisión de Credenciales de ese poder del Estado, que tiene como presidenta a la diputada oficialista Dana Castañeda.

La Comisión de Credenciales tenía prevista para este miércoles una sesión con el fin de discutir el proyecto de ley que propone reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). No obstante, la convocatoria fue cancelada de forma repentina.

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es el nuevo director de la Lotería?

Carbonell es contador público y abogado. Laboró en la Contraloría General de la República como auditor interno, y fue director de fiscalización del Tribunal Electoral entre enero de 2022 y diciembre de 2024, entre otros cargos.

Llega a una Lotería que enfrenta constantes presiones por la modernización de sus sorteos, la transparencia en la devolución de chances y billetes, y el combate a la venta de lotería clandestina.

La administración de la LNB es clave no solo por su valor cultural, sino por su rol en la financiación de programas de asistencia social a través de sus partidas de beneficencia.

Por décadas, la Lotería ha sido un botín político y escenario de escándalos de corrupción. Quinquenio tras quinquenio, la institución ha estado bajo el control de los partidos aliados al gobierno de turno. En la actualidad, este dominio lo ejerce el partido oficialista Alianza, colectivo que preside el exdiputado y expresidente de la Asamblea José Muñoz.