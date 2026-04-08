¿Cambio real o maquillaje? Comisión de Credenciales aprueba reformas al reglamento interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De acuerdo con Augusto Palacios, diputado de la bancada Vamos, durante esta etapa se modificaron 37 artículos.

Tras meses de debate marcados por desacuerdos y negociaciones, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate las reformas a su reglamento interno, luego de revisar un total de 240 artículos.

El proceso, que concentró tensiones entre bancadas, representa, según los diputados, un “primer avance” en la actualización de las normas que rigen el funcionamiento del Legislativo.

De acuerdo con el diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios, durante esta etapa se modificaron 37 artículos. Aunque evitó calificar los cambios como superficiales, reconoció que el resultado no recoge en su totalidad las aspiraciones de su colectivo político, que impulsaba ajustes más profundos en aspectos clave del reglamento.

“Fue un paso importante para la Asamblea Nacional”, puntualizó.

Augusto Palacios, diputado de Vamos. Foto: TVL

Palacios sostuvo que, pese a las limitaciones del primer debate, su bancada insistirá en introducir propuestas adicionales en la siguiente fase de discusión. Entre ellas, mencionó la eliminación del voto secreto en el pleno y la revisión de beneficios que actualmente mantienen los diputados, como las exoneraciones para la compra de vehículos, temas que han sido objeto de críticas públicas.

El diputado también adelantó que se espera que el proyecto sea llevado al pleno en los próximos días por la presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda. Según explicó, la Asamblea dispone de un margen de tres semanas para discutir y aprobar la iniciativa antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de abril.

La discusión de estas reformas se da en paralelo a otros asuntos de alto perfil en la agenda legislativa, como la designación del defensor del Pueblo, la elección de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral y el debate sobre el bioetanol, lo que mantiene bajo presión el calendario legislativo en la recta final del periodo ordinario.

Los cambios

Entre los puntos que generaron mayor tensión y que fueron aprobados, Palacios mencionó el artículo sobre descuentos salariales a los diputados que se ausenten sin justificación. Otro de los aspectos que despertó “bastante pasión”, según el diputado, fue la propuesta para que los proyectos de ley sean debatidos en orden cronológico. “Logramos el consenso para que los proyectos se atiendan en el orden en que fueron presentados”, indicó.

El diputado destacó, además, un avance relacionado con los plazos para conformar e instalar las comisiones. Explicó que la reforma establece un máximo de 10 días hábiles para su conformación y cinco días adicionales para su instalación formal. “Si en 10 días no hay consenso, tiene que llevarse sí o sí a votación”, precisó.

Al diputado que no asista se le descontará según lo aprobado este miércoles. LP/Elysée Fernández

Actualmente, el reglamento no fija plazos específicos, lo que —según recordó— provocó este año un retraso de alrededor de 35 días en la instalación de las comisiones.

Ahora, la presidenta de la Comisión de Credenciales deberá llevar el documento al pleno para su discusión en segundo debate. Durante la aprobación del proyecto, Castañeda calificó este paso como “histórico”, ya que, luego de décadas, no se habían aprobado cambios al reglamento interno.

Algunos diputados, como Alaín Cedeño, de la bancada Realizando Metas, han planteado que este tema ha evidenciado divisiones dentro de los partidos. “Hay gente que piensa que cambiar detalles del reglamento no va a arreglar nada. Yo soy de los que cree que, si tenemos la mayoría para discutirlo, debemos hacerlo sin miedo y aprobar los cambios necesarios”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que otros diputados se oponen incluso a debatir la normativa, al considerar que la discusión es más un espectáculo mediático que una necesidad real.

Consultado sobre la posibilidad de que el reglamento interno se apruebe antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, Cedeño se mostró escéptico: “No lo creo, porque eso implicaría entrar en una discusión polémica, dentro y fuera de la Asamblea. Levantaríamos ánimos y generaríamos un movimiento político que es mejor manejar con calma”, aseguró.