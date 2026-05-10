Cambios al presupuesto municipal 2026: eliminan renovación de calle 50 y aceras; priorizan limpieza y mercados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La modificación quedó plasmada en el Acuerdo No. 106 del pasado 28 de abril de 2026, sobre el Plan Anual de Obras e Inversiones aprobado inicialmente en febrero.

El Concejo Municipal de Panamá avaló una reconfiguración del presupuesto de inversión de la Alcaldía para el año 2026, que implicó eliminar proyectos previamente aprobados y redirigir millones de dólares hacia otros renglones, principalmente vinculados a mantenimiento, limpieza y un nuevo mercado.

La modificación quedó plasmada en el Acuerdo No. 106 del pasado 28 de abril de 2026, sobre el Plan Anual de Obras e Inversiones aprobado inicialmente en febrero.

Aunque el monto total del plan de inversiones se mantuvo intacto —que es en total $67,729,654—, el contenido cambió de manera significativa: sacrificaron algunas obras de infraestructura urbana y comunitaria para abrir espacio a nuevas partidas y aumentos en rubros específicos.

La Alcaldía de Panamá justificó los cambios señalando que realizó una “evaluación” de los proyectos incluidos en el plan 2026.

En la práctica, esto se tradujo en más partidas asociadas a limpieza, conservación y jardinización de plazas, parques, isletas, avenidas, áreas verdes y cementerios, mientras se eliminaron obras demandadas por comunidades como la construcción de aceras en sectores críticos y la implementación de bibliotecas digitales, sobre todo en las áreas de la periferia de la capital.

Limpieza en Panamá norte. Cortesía/Alcaldía de Panamá

Entre los proyectos eliminados figuran la renovación urbana de la avenida Nicanor de Obarrio, conocida como calle 50, que para este año tenía una partida inicial de $500,000.

El costo total de la obra se estimaba en $8,000,000, pero el municipio alegó el pasado mes de abril falta de recursos para llevar adelante el proyecto. La obra contemplaba la intervención del tramo comprendido entre la avenida Federico Boyd y la Vía Brasil, en el corregimiento de Bella Vista, un eje vial de aproximadamente 1.7 kilómetros. Incluía la arborización y nuevo mobiliario urbano.

También fueron descartados la construcción de aceras en Carrasquilla, San Francisco, por $600,000; las aceras en Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, por $1,100,000; en La Doña de la 24 de Diciembre por $1,050,000 y en Villa Zaíta en Ernesto Córdoba Campos por $1,000,000.

Excluyeron también la reparación de canchas sintéticas por $350,000, la construcción de tres bibliotecas digitales en Chilibre, Las Garzas y Tocumen por $75,000 en total, y la parada de la rotonda de Don Bosco en corregimiento Chilibre, sector de Panamá norte, por $400,000.

Presupuesto.

En el caso de las juntas comunales, se eliminó el proyecto de mejoramiento de parques en Pueblo Nuevo, con un presupuesto de $193,719.

En paralelo, el nuevo acuerdo incorporó obras que no estaban contempladas originalmente o que fueron incluidas tras la reevaluación.

Para la Alcaldía se agregaron proyectos como equipamiento urbano, mejoras en señalización de pasos peatonales, mejoramiento de paradas de buses, construcción del Complejo Deportivo La Concepción en el corregimiento de Juan Díaz, mejoras al Sistema de Videovigilancia Municipal, mejoramiento de aceras en Camino Real de Betania y hasta la construcción de una piscina municipal en Caimitillo, en la región de Panamá norte.

Para las juntas comunales se añadieron obras menores en Juan Díaz y Santa Ana, incluyendo paradas de buses en la avenida Domingo Díaz, aceras y cunetas, así como equipamiento comunitario de ornato y aseo.

Los cambios también reflejan un reordenamiento financiero que favoreció incrementos notables en algunos proyectos.

El caso más llamativo fue el del Mercado Periférico de Tocumen, que pasó de $100,000 a $2,000,000, un aumento de $1.9 millones.

Este proyecto fue licitado durante la administración de José Luis Fábrega (2019-2024) y adjudicado —en marzo de 2024, en la recta final de su gestión— al Consorcio Bioecológica Block, S.A por un monto de $11.2 millones.

Lugar donde se construirá el mercado de Tocumen.

No fue hasta septiembre de 2025, durante la administración de Mayer Mizrachi que el proyecto fue refrendado por el contralor Anel Flores. El objetivo del municipio es poner en marcha la obra.

Este mercado será construido en un globo de terreno frente al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

También se incrementó la partida para la ampliación de aceras en vía Italia, que subió de $500,000 a $1,470,000. .

Mientras tanto, el rubro de mantenimiento, conservación y limpieza de plazas y parques —dividido en cuatro sectores— aumentó en $602,500, alcanzando los $12,350,627. La encargada de la limpieza de parques y jardines en la capital es la empresa Trébol Services, Inc.

Otros aumentos incluyeron el mejoramiento al viejo edificio Juan Ramón Poll, en Calidonia, que pasó de $75,000 a $500,000, y el proyecto de servicios integrales para el Parque Municipal del Norte Fase 1, que subió a $1,500,000.

Edificio Juan Ramón Poll en Calidonia. Cortesía/Municipio de Panamá

También destaca el aumento destinado a la Junta Comunal de Santa Ana, cuyo presupuesto pasó de $13,982 a $136,000, y el del Mercado de Calidonia - Mercado de las Flores, que subió de $50,000 a $140,000.

Según la Alcaldía y el Concejo Municipal, la eliminación de las obras permitió mantener intacto el total del plan anual en $67,729,654, redistribuyendo fondos hacia proyectos con “mayor prioridad técnica o nuevos requerimientos ciudadanos”.