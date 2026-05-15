Panamá, 15 de mayo del 2026

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    DISTRIBUCIÓN DE AGUA

    Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas

    Empresas con nexos políticos recibieron casi la mitad de los contratos de agua del Idaan

    Ohigginis Arcia Jaramillo / Eliana Morales Gil
    Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas
    El padre de Luis Charris, suplente de Ariel Vallarino, es propietarios de empresas que distribuyen agua. Archivo

    En marzo de 2026, el Idaan emitió la Resolución 029, mediante la cual repartió más de $7.3 millones en contratos para el suministro de agua potable entre empresas con conexiones políticas y vínculos con figuras cercanas al oficialismo, específicamente con el partido Realizando Metas (RM).

    +info

    El negocio redondo de los cisternas: el Idaan repartió $12 millones

    El documento, firmado por Luis Alberto Santanach Bernal, quien hasta finales de abril fungió como subdirector de la entidad, adjudicó contratos a 10 compañías para abastecer comunidades en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Herrera, Bocas del Toro y otras provincias afectadas por la crisis hídrica.

    Dos compañías concentraron casi la mitad del dinero adjudicado. Relleno, Transporte y Equipo S.A. (Retraneq), que afirma tener como presidente a Antonio Luis Charris González, se quedó con siete renglones para abastecer comunidades de Panamá Oeste y la región metropolitana, por los que recibirá $1.5 millones.

    Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas
    Contratos para agua en carros cisternas 2026. LP/Rey Pérez

    El nombre de Charris cobra relevancia política si se toma en cuenta que es padre de Luis Charris, suplente del diputado Ariel Vallarino, del partido oficialista Realizando Metas (RM).

    Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas
    Detalles del servicio que presta la empresa.

    El diputado Vallarino reaccionó al tema en la red social X. Entre otras cosas afirmó lo siguiente: “no existe actuación irregular, beneficio indebido ni participación mía en los hechos que intentan atribuirme”.

    ¿La nueva Zupri?

    Relleno, Transporte y Equipo S.A., acaparó la suerte que tenía la empresa Logística, Distribución y Transporte Zupri, S.A., vinculada al exdiputado de diputado de Cambio Democrático, Edwin Zúñiga.

    Durante el gobierno pasado Zupri acumuló contratos por más de $9 millones.

    Mientras que Servicios Múltiples O Domingo Morrison S.A., en la que Domingo Morrison Gómez aparece como presidente, recibirá $1.5 millones en contratos para Panamá, Bocas del Toro y Herrera.

    Agua y béisbol

    En la licitación también resultó beneficiada Multiservicios Polanco, con un contrato de $680 mil. Didacio Polanco es tesorero de la Liga Provincial de Béisbol de Coclé, organización dirigida por Justo Castañeda, secretario general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y hermano de la diputada oficialista Dana Castañeda.

    Camiones cisterna: contratos del Idaan por $7.3 millones salpican a figuras cercanas a Realizando Metas

    El presidente de esta liga es José Carranza, esposo de Ida Rodríguez, alcaldesa de La Pintada.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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