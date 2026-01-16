Panamá, 16 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Diplomacia

    Canciller de Israel llegará a Panamá en febrero

    La llegada del canciller israelí marca un hito diplomático tras cuatro décadas y pone el foco en cooperación agrícola y gestión del agua, en el marco del Tratado de Libre Comercio.

    Juan Luis Batista

    El canciller de Israel, Gideon Saar, realizará una gira oficial por Panamá los días 24 y 25 de febrero próximo, con el propósito de fortalecer la relación comercial y de cooperación entre ambos países, que firmaron un Tratado de Libre Comercio en 2018.

    Así lo confirmó a La Prensa el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, quien precisó que se trata de la primera llegada de un canciller israelí al país desde 1984, y que el desplazamiento se enmarca en la decisión de declarar 2026 como el año de acercamiento con América Latina, una agenda que también contempla Ecuador.

    Durante su estadía en Panamá, Saar sostendrá reuniones con el presidente de la República, José Raúl Mulino; con el canciller Javier Martínez-Acha; y con representantes de la Asamblea Nacional. Asimismo, recorrerá las instalaciones del Canal de Panamá.

    Paralelamente, informó Cohen, se prevé el viaje de Martínez-Acha a Israel en mayo próximo, mientras se prepara la llegada de altos funcionarios panameños de las áreas de ambiente, ciencia, tecnología y gestión de agua potable, entre ellos la ministra Lucy Molinar.

    La información fue compartida por el embajador Cohen durante su participación en un consejo editorial de Corprensa, este jueves 15 de enero, y en una posterior entrevista en los estudios de La Prensa.

    Canciller de Israel llegará a Panamá en febrero
    El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. EFE

    Durante el encuentro, el embajador resaltó que, como parte de la cooperación derivada del Tratado de Libre Comercio —que entró en vigor el 1 de enero de 2020—, la agenda del canciller Saar tiene como eje central la cooperación en agricultura y gestión del agua, áreas en las que Israel asiste a Panamá en proyectos de cosecha hídrica, identificación de fuentes alternas, innovación tecnológica y tecnificación agrícola.

    A diferencia de Panamá, un país con ocho meses de temporada lluviosa en gran parte de su territorio (74,177 km²), en Israel el 60% de sus 20,770 km² corresponde a zonas desérticas.

    En el encuentro con La Prensa, Cohen también ofreció su perspectiva sobre la situación en el Medio Oriente, particularmente el conflicto en Gaza, las protestas en Irán y el terrorismo.

    Juan Luis Batista

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más