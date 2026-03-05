Canciller Martínez Acha: panameños detenidos en Cuba tendrán asistencia legal y consular

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños fueron detenidos luego de presuntamente pintar consignas contra el régimen cubano.

El canciller, Javier Martínez Acha, informó este jueves 5 de marzo, que el Gobierno panameño activó gestiones diplomáticas tras conocer la detención de diez ciudadanos panameños en Cuba.

Según explicó, desde el primer momento la representación diplomática de Panamá en La Habana acudió a las autoridades cubanas para solicitar información oficial sobre el caso y conocer la situación de los detenidos.

Martínez Acha detalló que el encargado de negocios de Panamá se reunió con funcionarios de la Cancillería cubana y con autoridades del sistema penal de ese país.

De acuerdo con la información recibida, los panameños fueron detenidos luego de presuntamente pintar consignas contra el régimen cubano.

“Dieron la información que se conocía: que 10 panameños habían pintado consignas en contra del régimen cubano”, explicó el canciller al referirse al reporte entregado a la delegación panameña.

Los detalles

El ministro también indicó que el grupo original estaba compuesto por 20 ciudadanos panameños, aunque la mitad logró abandonar el país antes de que se iniciara el proceso judicial.

“Eran 20; 10 pudieron salir antes. Estos 10 panameños están siendo sometidos a una investigación por el órgano judicial cubano”, precisó jueves, al tiempo que aseguró que Panamá ha solicitado acceso consular para verificar el estado de sus ciudadanos.

De acuerdo con Martínez Acha, las gestiones diplomáticas han permitido coordinar una visita de la representación panameña a los detenidos.

“Hoy en la mañana hablé con el embajador [Edwin Pitty] y me ha comunicado que mañana va a ver a los panameños”, señaló el canciller, quien también reveló que sostuvo una conversación directa con su homólogo cubano para abordar la situación.

El jefe de la diplomacia panameña afirmó que recibió garantías de las autoridades cubanas sobre el trato que reciben los detenidos y el respeto a sus derechos.

“Él me dio garantías de que todos los panameños están siendo tratados bien, que van a tener acceso a toda la asistencia legal dentro de la República de Cuba”, indicó.

Agregó que Panamá continuará brindando asistencia diplomática y consular, e informará a las familias cuando exista la posibilidad de viajar a La Habana para visitar a sus parientes.

Antecedentes

Hasta ahora, lo confirmado es que los involucrados formaban parte de la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba (CDPC) y que el Gobierno panameño solicitó a las autoridades cubanas garantías procesales y respeto a sus derechos.

La Prensa contactó a Katerine Torres, relacionista pública de la organización, quien aseguró que la misión formaba parte de una iniciativa más amplia para pintar grafitis, la cual también incluía donaciones de alimentos y medicamentos. Además, indicó que el grupo que visitó la isla era más numeroso.

Añadió que la organización opera desde Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, y que desde territorio panameño cuentan con mayor libertad para alzar la voz.

“Nuestra misión era llevar comida y dar un mensaje claro, apoyando a Donald Trump para que pueda intervenir militarmente, si es posible, y saque a esa dictadura del país”, afirmó.