Canciller panameño aterriza en La Habana en momento crítico por detenidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El canciller viajó acompañado por una delegación integrada por el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Abel Pitty Madrid, así como por asesores de la Cancillería.

El canciller, Javier Martínez-Acha, inició una visita oficial este miércoles 25 de marzo a La Habana, donde fue recibido por su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en el marco de un encuentro diplomático, según informó la prensa estatal de ese país.

Durante la reunión, ambas delegaciones abordaron asuntos de interés común. La agenda del jefe de la diplomacia panameña contempla una serie de reuniones con autoridades cubanas, con el objetivo de dar seguimiento a temas de cooperación y evaluar áreas de interés compartido entre ambos países.

Como parte de su visita, Martínez-Acha también tiene previsto reunirse con ciudadanos panameños detenidos en Cuba, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con delitos contra el orden constitucional, un punto que añade un matiz sensible a la gira oficial.

El canciller viaja acompañado por una delegación integrada por el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Abel Pitty Madrid, así como por asesores del Ejecutivo y de la Cancillería, entre ellos Marcos Caisutti, Adolfo Ahumada y Ferdelin Bonila, quienes forman parte del equipo que respalda las gestiones diplomáticas en esta misión.

Los detenidos en Cuba

Los panameños detenidos en Cuba fueron arrestados a finales de febrero, específicamente el 28 de febrero de 2026, en La Habana, en medio de un caso que ha generado atención tanto a nivel diplomático como mediático.

Desde entonces, permanecen bajo custodia de las autoridades cubanas, acusados de delitos vinculados al orden constitucional.

A la fecha, los detenidos llevan cerca de un mes privados de libertad, un periodo durante el cual el caso ha escalado en la agenda bilateral entre ambos países.

La situación ha motivado gestiones del Gobierno panameño, que busca conocer las condiciones en que se encuentran sus ciudadanos y dar seguimiento al proceso judicial.

Dentro de la agenda de la visita, el canciller prevé visitar a los panameños detenidos. Se espera que esté de vuelta en el país esta misma semana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una rueda de prensa desde La Habana, el viernes 13 de marzo, transmitida por los medios estatales, que los diez ciudadanos panameños detenidos por presuntos actos de propaganda contra el orden constitucional han reconocido su participación en los hechos y han proporcionado información a las autoridades durante el proceso investigativo.

El mandatario cubano sostuvo, además, que la investigación continúa y que, según las autoridades, los implicados han colaborado con las indagaciones. “Han reconocido su culpabilidad y han dado información sobre quién los reclutó, bajo qué circunstancias y con qué propósitos”, señaló.