Canciller sobre suspensión de visas por parte de Estados Unidos: ‘No me parece oportuno que comerciantes sean objeto de estas situaciones’

El canciller Javier Martínez-Acha se refirió este viernes 17 de octubre a las supuestas amenazas de suspensión de visas impuestas por Estados Unidos a empresarios, ministros y diputados panameños, un tema que calificó de “delicado” y que, según dijo, su despacho está manejando con reserva.

“Es un tema que se está manejando; comprenderán que nosotros tenemos que ser discretos”, afirmó el jefe de la diplomacia panameña, al ser consultado sobre las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense.

Las declaraciones del canciller se dieron desde Aguadulce, provincia de Coclé, en el marco de los 177 años de fundación de ese distrito del interior del país, y luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, señalara esta semana que hay una “funcionaria por ahí de la embajada [estadounidense] amenazando con quitar visas”, aunque no mencionó los nombres de la funcionaria ni del personal que habría sido presuntamente presionado por ella.

Mulino asegura que Panamá no cederá a presiones de Estados Unidos sobre relaciones con China.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/KJ5NxZfHUZ — La Prensa Panamá (@prensacom) October 16, 2025

Martínez-Acha expresó su desacuerdo con las sanciones aplicadas a comerciantes que, a su juicio, realizan actividades legítimas. “No me parece oportuno que comerciantes que están haciendo transacciones perfectamente legales sean objeto de este tipo de situaciones”, subrayó.

Llamado a la prudencia

El canciller también hizo un llamado a la prudencia diplomática y pidió revisar los criterios de la medida. “Yo respeto las decisiones de otros países, pero pienso que se debe reconsiderar si es cierto que se está dando ese tipo de situaciones”, añadió.

Aunque descartó que la decisión de Washington afecte la soberanía nacional, insistió en que “no me parece la forma de proceder”, en alusión al impacto que podría tener en las relaciones bilaterales.

Esta semana, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que ha recibido información sobre supuestas amenazas de retiro de visas de ingreso a Estados Unidos a abogados, diputados y ministros por sus vínculos con China, pero advirtió que Panamá “no puede ser arrastrada” a una disputa bilateral entre las dos potencias.

Según el mandatario, los contratos estatales con compañías chinas son pocos y conocidos, como los del cuarto puente y el túnel bajo el Canal, “cosas que no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas”.

Respuesta de Marino Cabrera

Ante esos señalamientos, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, respondió que la revocación o negación de visas se realiza conforme a las leyes y regulaciones de Estados Unidos, “sin importar la profesión o posición del individuo en el gobierno”.

Marino Cabrera recordó que, en septiembre pasado, el Departamento de Estado implementó una nueva política de restricción de visas dirigida a ciudadanos centroamericanos que actúan, de manera intencional, en nombre del Partido Comunista Chino y buscan socavar el estado de derecho en la región.

La medida, según el embajador, busca garantizar que la política exterior estadounidense proteja sus intereses y la estabilidad democrática en Centroamérica, sin interferir directamente en las funciones del gobierno panameño.