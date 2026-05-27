Cancillería alquilará 243 vehículos por $720 mil para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto avaló un traslado de partida de $2.2 millones para asuntos vinculados a la preparación del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores prepara la operación y logística del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, evento que se realizará en Panamá entre el 21 y el 27 de junio próximo.

Este miércoles 27 de mayo, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional avaló un traslado de partida de $2.2 millones para asuntos vinculados a la preparación del evento: alquiler de equipos de oficina ($415 mil), transporte ($720 mil), alimentación ($465 mil) y equipos de comunicación ($640 mil).

Equipo de la Cancillería en la Comisión de Presupuesto. Captura de pantalla

El transporte dominó el debate, especialmente porque la Cancillería alquilará 243 vehículos a un costo de $720 mil para transportar a los jefes de Estado, cancilleres y demás invitados, así como para mover las comitivas oficiales, los equipos de seguridad avanzada y el personal de apoyo logístico, entre otros.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos sustentó la partida. A su lado estaban el viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann, y otros funcionarios de la entidad.

Carlos Arturo Hoyos, vicecanciller. Cortesía Asamblea Nacional

“Constituye uno de los principales eventos de política exterior de Panamá que pondrá al país como sede de diálogo hemisférico, del multilateralismo y de la concertación internacional”, manifestó Hoyos durante su intervención.

“La flota vehicular de la Cancillería no reúne las condiciones adecuadas para atender compromisos de esta naturaleza y nivel diplomático”, expresó Hoyos, quien luego explicó que varios de los vehículos deberán ser blindados.

Presentación de la Cancillería en la Comisión de Presupuesto. Cortesía Asamblea Nacional

Costo del evento: $11.2 millones

La diputada de Vamos Janine Prado recordó que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores de este año ya contempla $11.2 millones para el Congreso Anfictiónico y quiso saber si el traslado de partida (los $2.2 millones) era dinero adicional o si ya estaba incluido en esa cifra.

Hoyos aclaró que no se trata de recursos nuevos: los $2.2 millones forman parte de los $11.2 millones aprobados originalmente, y simplemente se reasignan entre distintas líneas del presupuesto. El costo total del evento, insistió, no aumenta.

La contratación será excepcional, es decir, un contrato directo. Cuando Prado preguntó por qué no se realizó una licitación, el vicecanciller explicó que, pese a que estaba en el cronograma, han tenido retrasos respecto a la firma del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA). Eso, añadió, atrasó el sustento jurídico del evento.

Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. LP/Gabriel Rodríguez

‘Semana de alto nivel’

Durante esos días, la OEA y otros organismos sesionarán en Panamá. Será una “semana de alto nivel”, según explicó el viceministro Hoyos. Habrá una reunión de jefes de Estado y de gobierno, reuniones ministeriales hemisféricas y encuentros multilaterales, entre otras actividades.

Hasta la fecha se han comprometido $3.8 millones de los $11.2 millones, contó Gilma Cañizales, jefa de presupuesto.

“Lo urgente y excepcional no debe ser lo usual”, manifestó Prado al cuestionar los contratos directos para el alquiler de los vehículos y para los hoteles.

Por el momento, según el vicecanciller, ocho jefes de gobierno han confirmado asistencia, al igual que más de 30 cancilleres, entre otros.

Panamá y la historia

Hace 200 años, Simón Bolívar convocó a las naciones recién independizadas de América Latina a reunirse en Panamá con una idea ambiciosa: construir una confederación de repúblicas que hablara con una sola voz ante el mundo.

El Congreso Anfictiónico sesionó entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 en Ciudad de Panamá. Asistieron delegados de Colombia, Centroamérica, Perú y México.