Panamá, 02 de junio del 2026
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    Cancillería busca diplomáticos: estos son los requisitos y las vacantes disponibles

    El año pasado se postularon 525 personas para las 15 plazas que fueron abiertas mediante este mismo mecanismo.

    José González Pinilla
    Cancillería busca diplomáticos: estos son los requisitos y las vacantes disponibles
    Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. LP/Gabriel Rodríguez

    El Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene abierto un proceso de reclutamiento para nuevos diplomáticos.

    La selección se realiza mediante un concurso público, cuyo período de postulaciones cierra el próximo 5 de junio. Giancarlo Soler Torrijos, director de la Carrera Diplomática, explicó que actualmente están disponibles hasta 15 vacantes para el cargo de tercer secretario de la Carrera Diplomática y Consular.

    Soler indicó que este es el rango de ingreso más bajo dentro de la carrera diplomática y constituye el primer paso para quienes aspiran a representar al país en el servicio exterior.

    “Este es el camino para ser diplomático. A partir de allí se asciende por distintos grados hasta llegar al cargo de embajador. Se requiere tiempo, méritos, pruebas y entrevistas”, señaló.

    El año pasado se postularon 525 personas para las 15 plazas que fueron abiertas mediante este mismo mecanismo.

    Requisitos

    Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    -Ser panameño por nacimiento o naturalizado, con más de 15 años de residencia en el país posteriores a la naturalización.

    -No haber sido condenado por delitos dolosos ni por delitos contra la administración pública.

    -Poseer título universitario de licenciatura, postgrado, maestría o doctorado en Relaciones Internacionales o Política Internacional.

    Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el aval de la Comisión Calificadora, podrá admitir a profesionales de otras disciplinas que cuenten con estudios especializados en áreas estratégicas de interés para el país.

    Los interesados deben inscribirse a través del portal habilitado por la Cancillería: https://mire.gob.pa/concurso/

    José González Pinilla

    Editor


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