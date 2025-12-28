Cancillería dispuesta a buscar otro sitio para un nuevo monumento en honor a la comunidad chino panameña

Panamá, 28 de diciembre del 2025

    Rechazan el agravio a la comunidad

    Katiuska Hernández
    El monumento fue realizado para conmemorar los 150 años de historia de la comunidad china en Panamá. LP/Isaac Ortega

    La Cancillería panameña se pronunció tras la demolición del Monumento Chino en el área del Puente de las Américas, lamentando que una “actuación de carácter administrativo” haya generado “sentimientos de agravio e incomprensión” hacia la comunidad chino-panameña.

    En su comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que, “más allá de las consideraciones técnicas que se hayan invocado, es deber del Estado actuar siempre con sensibilidad histórica, diálogo y respeto hacia los símbolos que representan la memoria colectiva de nuestros pueblos”.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó además su “respeto y consideración a la comunidad chino-panameña, cuya presencia, trabajo y aporte han sido parte esencial de la construcción de nuestra Nación desde hace más de 170 años”, destacando que la contribución de los ciudadanos panameños de ascendencia china es inseparable del tejido social, económico y cultural del país, así como de su identidad como una nación “abierta, plural y profundamente multicultural”.

    La Cancillería manifestó su “plena disposición a acompañar y promover”, junto con las autoridades competentes y la comunidad chino-panameña, la identificación de “un nuevo espacio digno donde pueda ser honrado y preservado el legado histórico y cultural de China”.

    En ese contexto, dijo que “en este particular momento del mundo, Panamá no puede darse el lujo de herir a ninguna de sus comunidades, enviar señales equivocadas ni parecer alineado con una narrativa de exclusión cultural”.

    Katiuska Hernández

