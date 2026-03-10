Cancillería panameña afirma que no ‘firmó documento alguno’ en reunión sobre ‘Escudo de las Américas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cancillería de Panamá afirmó este martes 10 de marzo que en la reunión ‘Escudo de las Américas’, realizada en Miami, Estados Unidos, y encabezada por Donald Trump, no se firmó documento alguno.

“Se realizó un acuerdo tácito para unir fuerzas en contra del crimen internacional, especialmente el narcotráfico”, se indica en un comunicado de la Cancillería.

Sin embargo, el sábado 7 de marzo, día en que se realizó la reunión de presidentes en Miami, la Cancillería informó en comunicado: “El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó hoy en la firma del acuerdo multilateral “Escudo de las Américas” promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, el cual establece una nueva estrategia y programas de acción contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal en el continente americano”.

Este martes se resalta en un nuevo comunicado que Panamá ya tiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos, con Colombia y con otras naciones, en materia de seguridad.

Según la Cancillería, el encuentro “Escudo de las Américas” es un acuerdo de trabajo entre 12 naciones del continente, que refuerza los trabajos coordinados ya existentes.

Se reitera que las principales acciones están encaminadas a la lucha del narcotráfico, ya que se requiere del apoyo internacional para que los estamentos de seguridad panameños tengan mayor éxito en la lucha contra las actividades relacionadas con las drogas.

“Queda claro que estas acciones no tienen ninguna contradicción con el Tratado de Neutralidad del Canal, toda vez que las acciones son contra organizaciones criminales, que muchas veces financian el terrorismo internacional”, se agrega en el comunicado.

En la proclamación del pasado sábado emitida por Trump, quien dijo que se impulsa una Coalición de las Américas para combatir los carteles del narcotráfico, se divulgaron cuatro puntos: