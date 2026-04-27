Panamá, 27 de abril del 2026

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    Tiroteo en cena con corresponsales

    Cancillería panameña reacciona a incidente en Washington y envía mensaje a Estados Unidos

    El Gobierno de Panamá expresó su solidaridad con Estados Unidos tras el incidente ocurrido en Washington, D.C., según una comunicación oficial enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Getzalette Reyes
    Cancillería panameña reacciona a incidente en Washington y envía mensaje a Estados Unidos
    Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EU, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto. EFE/Pool Casa Blanca

    El Gobierno de Panamá se pronunció este domingo 26 de abril tras el incidente registrado en Washington, D.C., mediante una comunicación oficial dirigida al embajador de Estados Unidos en el país.

    +info

    Investigación preliminar sugiere que Trump era el ‘probable’ objetivo del tiroteo

    Ayer, sábado, un tirador identificado como Cole Allen irrumpió en el hotel donde el mandatario Donald Trump participaba en una cena con corresponsales en Washington. El sospechoso fue interceptado por el Servicio Secreto y, durante el operativo, disparó contra un agente, pero la bala impactó en su chaleco antibalas.

    En la misiva, el canciller Javier Martínez-Acha Vásquez expresó, en nombre del presidente José Raúl Mulino, su tranquilidad por el rápido control de la situación por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos. El documento destaca que la intervención de las autoridades evitó consecuencias mayores.

    Asimismo, Panamá manifestó su solidaridad y expresó votos por la pronta recuperación del agente herido durante el incidente.

    El sospechoso del tiroteo, que viajó desde Los Ángeles para cometer el atentado, permanece bajo custodia en un hospital para una evaluación psiquiátrica y se espera que comparezca ante un tribunal federal de Washington D.C. el lunes.

    Getzalette Reyes

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