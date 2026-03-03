Cancillería pide garantías procesales para los 10 ciudadanos panameños detenidos en Cuba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá confirmó la detención de un grupo de 10 ciudadanos panameños en La Habana, República de Cuba, y solicitó garantías procesales, según información recibida a través de su representación diplomática en ese país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que, desde el primer momento, se han realizado gestiones formales ante las autoridades cubanas para conocer la situación jurídica de los connacionales, garantizar su integridad física y asegurar el respeto a sus derechos conforme al derecho internacional y la legislación vigente.

De acuerdo con datos preliminares proporcionados por las autoridades de Cuba, el caso se encuentra en una etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes.

Panamá ha solicitado acceso consular continuo y garantías procesales para los ciudadanos detenidos. El Gobierno indicó que actuará “con responsabilidad, prudencia y firmeza” en la defensa de los derechos de sus nacionales, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico cubano.

Asimismo, pidió el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

Este lunes 2 de marzo, el Ministerio del Interior de Cuba, había confirmado que los ciudadanos panameños fueron arrestados el sábado 28 de febrero en La Habana, acusados de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional.

Según el comunicado oficial de esa entidad, los implicados —quienes serían residentes en Cuba— están siendo investigados por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que sanciona este tipo de conductas.

Las autoridades sostienen que los detenidos habrían sido orientados para confeccionar y colocar letreros con contenido considerado subversivo en distintos puntos de la capital durante la madrugada del sábado. Estos mensajes, según la versión oficial, estaban dirigidos “contra el orden constitucional”.

La nota añade que, una vez cumplido el encargo, los ciudadanos panameños debían abandonar el territorio cubano y regresar a Panamá, donde recibirían una suma de dinero que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, oscilaría entre mil y mil quinientos dólares por persona. El señalamiento apunta a una presunta coordinación previa y a un incentivo económico para la ejecución de los hechos.

El Ministerio del Interior afirmó además que, desde el momento de la detención, los implicados reconocieron su participación en las acciones investigadas.

Boyeros, Cuba esta mañana.👇🏼 pic.twitter.com/IAMZtlAuEW — Yamila La Hija de Maceo (@YamilaHija) February 28, 2026

De acuerdo con el medio CiberCuba, durante el fin de semana aparecieron en diferentes ciudades de Cuba, incluida La Habana, mensajes antigubernamentales firmados con las siglas CDPC, atribuidas a la organización opositora Camino a la Democracia Pacífica de Cuba.

En los mensajes desplegados en paredes y carreteras se expresaba descontento con el comunismo y un aparente apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.