Cancillería ‘rechaza de manera categórica’ presiones de la embajada China por viaje de diputados a Taiwán

Un día después de que la embajada de la República Popular China en Panamá pidiera a 10 diputados que suspendan “inmediatamente” cualquier viaje, contacto o intercambio oficial con Taiwán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado en el que rechaza de “manera categórica” cualquier interno de injerencia en los asuntos políticos del país.

“La Cancillería recuerda que la conducción de la política exterior panameña es una potestad exclusiva del Órgano Ejecutivo, ejercida por el Presidente de la República, conforme a la Constitución y las leyes nacionales. Panamá, como Estado soberano, no acepta condicionamientos ni presiones que pretendan incidir en las decisiones legítimas de sus autoridades incluyendo a la Asamblea Nacional, en el marco de la separación de poderes que rige nuestro sistema democrático, aun cuando esas decisiones no sean compartidas por el Gobierno Nacional”, se lee en la nota de prensa divulgada este miércoles 19 de noviembre.

La Cancillería está a cargo de Javier Martínez Acha.

También advierte que espera el mismo respeto hacia las instituciones panameñas, de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

“Panamá continuará promoviendo relaciones internacionales basadas en la soberanía, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos”, agrega el boletín de prensa.

Esto dijo la embajada

La embajada de China en Panamá respondió a una consulta de La Prensa el pasado martes sobre el viaje de los diputados a Taiwan. “La eventual visita de ciertos diputados panameños a Taiwán sería el primer contacto oficial desde el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Eso viola gravemente el principio de una sola China y es una intervención en los asuntos internos de China”, dijo un portavoz de la misión diplomática.

Xu Xueyuan, embajadora de China en Panamá. Cortesía

Entre los que, hasta ahora, han aceptado la invitación están Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), actual vicepresidente primero de la Asamblea. Al igual que los diputados Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca); Edwin Vergara, del Partido Panameñista; Julio de la Guardia y Manuel Cohen, de CD; Ronald de Gracia, de Realizando Metas (RM), y los independientes Betserai Richards, Jhonathan Vega,Yamirelys Chong y Eduardo Gaitán.

Varios de ellos dijeron a La Prensa que han recibido un mensaje por WhatsApp, supuestamente enviado por la embajadora Xu Xueyuan, en el que se les pide que desistan de viajar a Taipéi el próximo domingo, invitados por el gobierno taiwanés.

En ese mensaje por WhatsApp se les recuerda que el principio de una sola China está reconocido por Naciones Unidas y que un viaje a Taipéi tendría “un gran impacto negativo” en las relaciones y la imagen de Panamá como actual miembro del Consejo de Seguridad del organismo.

“Cualquier visita de un diputado panameño a Taiwán —bajo cualquier pretexto— se considera un intercambio oficial y viola este principio y, por tanto, la política exterior de Panamá”, sostiene el mensaje presuntamente escrito por la embajadora.

La opinión de Mulino

Fue el presidente José Raúl Mulino quien informó sobre el viaje a Taiwan. Lo dio a conocer a través de un mensaje en la red social X.

“Ante informes de eventuales viajes de funcionarios del Órgano Legislativo a Taiwán, tales viajes no gozan del apoyo ni aprobación de mi gobierno”, escribió el mandatario.