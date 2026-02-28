Cancillería recomienda a panameños evitar viajes no esenciales a Medio Oriente, tras ataques a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entidad exhortó a los ciudadanos que residen en varios países de la región a mantenerse en alerta y puso a disposición líneas telefónicas y correo electrónico para consultas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recomendó este 28 de febrero a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales a Medio Oriente, ante la situación de seguridad que se registra en esa región, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, y las represalías de los iraníes que han atacado varios puntos del territorio israelí y bases de EUA en esa región.

En un comunicado oficial, la entidad exhortó a los panameños que actualmente residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán a mantenerse en estado de alerta, informarse a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Asimismo, informó que el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) está disponible para brindar orientación y atender consultas. Los ciudadanos pueden comunicarse al teléfono (507) 504-9514, a los números de WhatsApp (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252, o al correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

La Cancillería reiteró su compromiso con la protección y asistencia de los panameños en el exterior y señaló que continuará monitoreando estrechamente la evolución de la situación en Medio Oriente para adoptar las medidas necesarias de protección.