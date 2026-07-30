Cancillería registra 24 ciudadanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania; nueve están desaparecidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El viceministro Carlos Guevara Mann informó que la institución ha identificado a 19 panameños relacionados con las Fuerzas Armadas de Rusia y a cinco con las de Ucrania.

La Cancillería elevó a 24 el número de ciudadanos panameños de los que tiene conocimiento por su vinculación con la guerra entre Rusia y Ucrania. El registro oficial incluye casos de panameños desaparecidos desde octubre de 2025, otros cuyo paradero sigue siendo desconocido y al menos un fallecimiento confirmado, lo que refleja la creciente dimensión que ha adquirido este fenómeno para el país.

El viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, informó que la institución ha identificado a 19 panameños relacionados con las Fuerzas Armadas de Rusia y a cinco con las de Ucrania.

“Tenemos conocimiento de la presencia de cinco ciudadanos panameños o la vinculación de cinco ciudadanos panameños a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa es la información que tenemos. No sabemos si hay más”, señaló.

Hasta hace poco, la participación de ciudadanos panameños en la guerra entre Rusia y Ucrania era un fenómeno prácticamente ausente de la agenda pública. La situación comenzó a ganar visibilidad después de que La Prensa revelara la historia de Dante, un panameño reclutado como mercenario para combatir del lado ruso.

A partir de esa publicación, el 29 de junio, empezaron a surgir nuevos testimonios, denuncias de familiares, reportes de desapariciones y otros casos con características similares, mientras las autoridades ampliaban el registro oficial de ciudadanos vinculados al conflicto.

Las estadísticas

En el caso de Ucrania, en entrevista exclusiva a La Prensa, Guevara Mann explicó que uno de los panameños ya logró salir del país con destino a Panamá; otro figura oficialmente como desaparecido y tres permanecen en territorio ucraniano, aunque han solicitado ayuda para regresar. Según indicó, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con ellos y con sus familiares cuando las condiciones lo permiten.

Esta semana, y en respuesta a las denuncias sobre el reclutamiento para la guerra, la Embajada de Ucrania en Panamá rechazó las versiones que califican a esos ciudadanos como mercenarios y aseguró que forman parte legalmente de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional de ese país.

En un comunicado, la misión diplomática sostuvo que los voluntarios extranjeros cuentan con el estatus de combatientes reconocido por los Convenios de Ginebra y reciben la misma remuneración que los militares ucranianos.

La situación en Rusia es considerablemente más compleja, reconoció Guevara Mann. La Cancillería tiene conocimiento de 19 panameños vinculados a las fuerzas rusas, de los cuales uno ha fallecido oficialmente y varios permanecen desaparecidos o con paradero desconocido.

“Hay uno que tenemos información de que falleció. Hay otros con paradero desconocido”, afirmó Guevara Mann al explicar que durante julio surgieron nuevos casos que incrementaron el registro oficial de 13 a 19 ciudadanos.

Entre los desaparecidos en Rusia están Hernando Fernando Núñez; Valdemar Edgar Mague Victor, cuyo comandante perdió contacto con él desde el 5 de diciembre de 2025; Luis Jorge Rentería Oliver, sin comunicación desde el 22 de diciembre de 2025; Carlos Demetrio Vega Santos; Javier Duncan; Luis Carlos Rivera Ramos, ausente desde el 28 de octubre de 2025; Anel Castañeda Moreno, y Roberto Carlos Kirshamur.

El resto estaría combatiendo.

El único fallecimiento confirmado oficialmente corresponde a Luis Alberto Villarreal Prado.

Sobre este tema, la Embajada de Rusia en Panamá ha planteado que no existen prohibiciones legales que impidan a un ciudadano panameño, a título personal y por decisión propia, incorporarse a las Fuerzas Armadas rusas.

Asimismo, sostiene que es preciso distinguir entre la figura del mercenario, definida en la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, y la condición del soldado voluntario.

La misión diplomática agregó que, en Rusia, la incorporación al servicio militar se realiza mediante contratos escritos. “Todas las personas que firman tales documentos, sea cual sea su país de origen, pasan a formar parte de la tropa regular. En consecuencia, reciben los mismos derechos y obligaciones: pago de salarios, entrenamiento, dotación de uniformes y equipos, atención médica y social, así como cobertura en caso de incapacidad y fallecimiento”, indicó.

Las cinco publicaciones de Dante, sin embargo, narran la historia de un joven panameño reclutado bajo engaños y falsas promesas económicas para combatir a favor de Rusia en la guerra contra Ucrania.

Lea la historia completa: De Panamá al frente de guerra entre Rusia y Ucrania: la historia del panameño que quedó atrapado en el conflicto

El perfil

Uno de los hallazgos que destacó el viceministro es que la mayoría de los panameños identificados había servido previamente en los estamentos de seguridad del país.

Explicó que algunos habían sido separados de esas instituciones y otros renunciaron voluntariamente.

El dato resulta relevante porque los exmiembros de los estamentos de seguridad cuentan con entrenamiento y experiencia que pueden convertirlos en un perfil atractivo para el reclutamiento en un conflicto armado.

Frente al incremento de los casos, Panamá ha sostenido reuniones diplomáticas con las autoridades rusas. Guevara Mann recordó que el 5 de febrero de 2026 fue citado el embajador de Rusia en Panamá, Konstantin Yúrievich Gavrilov.

El funcionario subrayó que, desde el punto de vista legal, el Estado panameño no puede impedir que un ciudadano abandone el país para viajar al extranjero.

“El Gobierno no puede prohibirle a alguien que salga del país. Esto es una democracia. Nosotros no decimos a la gente dónde pueden y dónde no pueden ir”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que la recomendación oficial es evitar cualquier oferta relacionada con estos conflictos armados.

Las investigaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores también mantiene coordinación con el Ministerio Público, que actualmente desarrolla varias investigaciones sobre posibles redes de reclutamiento. Guevara Mann explicó que la Cancillería entregó toda la información disponible, incluidos los nombres y la situación actualizada de cada caso.

Además, aseguró que el Gobierno solicitó formalmente a Rusia facilitar el retorno de los ciudadanos panameños que desean abandonar el conflicto.

Consultado sobre la forma en que estos ciudadanos llegan al frente de guerra, señaló que existen indicios de intermediarios privados. También aclaró que la referencia a un ciudadano colombiano como reclutador proviene de información recibida por la Cancillería y que aún no ha podido ser corroborada de manera independiente.

Guevara Mann reconoció que inicialmente el asunto se manejó por la vía diplomática y sin pronunciamientos públicos para evitar alarmar a la población. Sin embargo, sostuvo que la situación cambió conforme aumentaron las denuncias.

Varios panameños luchan en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Creado con IA

“A partir de más acercamientos que han hecho familiares y más informes que han circulado, entre ellos el reportaje de ustedes, se ha adquirido mayor conciencia sobre eso y la Cancillería de una vez actuó”, afirmó.

Respecto a la asistencia consular, el vicecanciller explicó que Panamá enfrenta importantes limitaciones operativas, especialmente en Ucrania, donde no cuenta con una embajada. En esos casos, indicó, el país recurre al apoyo de su embajada en Varsovia, Polonia, así como a organizaciones como la Cruz Roja para intentar establecer contacto con los ciudadanos.

“Una situación de guerra es complicada. No es tan fácil poder acceder a esas personas”, sostuvo.

El llamado

Pese a las dificultades, Guevara Mann aseguró que la instrucción del Gobierno es brindar apoyo a quienes deseen regresar a Panamá, incluso facilitando el costo de sus boletos de viaje cuando sea posible. No obstante, insistió en que el principal obstáculo es lograr que los ciudadanos puedan salir de las zonas de combate.

Por ello reiteró el llamado de la Cancillería: “Evítese un problema; no se deje seducir por propuestas de este tipo”, al tiempo que calificó como “una maldad muy grande” el reclutamiento de panameños mediante engaños para participar en la guerra.

Uno de los primeros antecedentes documentados en Panamá fue el caso de Dante. En una investigación publicada recientemente por La Prensa, este panameño relató cómo, tras viajar a Europa, fue contactado por personas que le ofrecieron una oportunidad económica que terminó llevándolo a incorporarse al bando ruso. Su historia dejó al descubierto que el reclutamiento de panameños para la guerra ya había comenzado y abrió interrogantes sobre las redes que operan detrás de ese proceso.

El fenómeno del reclutamiento también ha sido documentado por medios internacionales. La BBC, por ejemplo, describió cómo Rusia ha ampliado la captación de extranjeros mediante redes de intermediarios, ofertas de empleo, promesas de altos salarios y beneficios migratorios.