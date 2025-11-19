Careos y conversaciones en ‘el cuartito’ tensan la discusión de 41 traslados de partida por $85 millones al MOP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, este miércoles 19 de noviembre, llegaron 41 traslados de partida solicitados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por un total de $85 millones.

Pero la discusión se tensó tras cuestionamientos del diputado Jorge González, de la coalición Vamos, al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, por el estado de las vías en Panamá norte.

Entre los 41 traslados que pedía el MOP para la rehabilitación, reconstrucción o estudios para construir carreteras a nivel nacional, el diputado González cuestionó al ministro por el estado de las calles de su circuito, que abarca el sector de Panamá norte.

Cuando González presentó el video de un motorizado afectado por caer en el hueco de una calle en Panamá Norte, las emociones quedaron a flor de piel.

“Diputado, usted es de los que más se queja”, dijo Andrade, antes de devolver el cuestionamiento: “no sé si usted está enterado que ya se licitó un proyecto de más de $10 millones para el área de Panamá Norte (...) y para el otro año hay $10 millones más”.

“Yo no tengo la culpa, yo no manejaba la moto, no sé si él fue negligente o no fue negligente. No puedes acusar así. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Si ustedes no lo quieren ver, perfecto. No sé si me vas a entender porque estas son cosas técnicas, sobre lo que te quejas de la plata que dices que se le quitó a Panamá Norte, no se le quitó ni un real", apuntó el ministro.

Los decibeles aumentaron cuando González respondió preguntándole al ministro si estaba enterado de la entrega de una revista, en abril pasado, sobre el estado de las calles en Panamá norte y que iba a “llevar para atrás si [el ministro] le seguía hablando así”.

“Vamos parejo, no te preocupes”, le dijo Andrade.

Al presidente de la Comisión, Sergio Chello Gálvez no le quedó más remedio que decretar un receso de casi media hora.

Poco tiempo y el ‘cuartito’

Tras el receso, otros diputados de Vamos como Manuel Samaniego y Janine Prado, reclamaron que los 41 traslados de partida llegaron ayer, martes 18 de noviembre, y que no hubo suficiente tiempo de estudiarlos.

Ante ello, otros comisionados sugirieron la suspensión de una parte de los traslados.

Pero Janine Prado se mostró contraria a la idea de la suspensión de algunos traslados y señaló que hubo discusiones en “el cuartito”, concepto que ilustra supuestos arreglos fuera de cámaras entre diputados y autoridades que visitan la Comisión de Presupuesto.

El 'cuartito' es otro concepto en la jerga legislativa que representa reuniones paralelas entre diputados y autoridades que asisten a la Comisión de Presupuesto. Es conocido junto a otros conceptos como el de "bunker", que refiere a oficinas privadas de diputados. En la imagen se aprecia una del llamado ''bunker'' de diputados del PRD. Foto de Archivo.

“Como comisionada, lo mínimo que pido a mis compañeros es el respeto por compartir cuándo las solicitudes se van a realizar y no que las mismas se realicen en un cuartito en conversación entre un par. No voy a aprobar la suspensión de más de un traslado aquí (...). Aquí hay traslados de partida con obras ejecutadas a empresas a las que se adeuda”, dijo Prado para oponerse a la suspensión.

Cuando un traslado no es suspendido, procedería su votación para aprobarlo o rechazarlo en la Comisión.

Las historias del “cuartito” han estado presentes en diferentes periodos gubernamentales. Recientemente, en una entrevista para ECO, la exdirectora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nellys Herrera, señaló que en noviembre de 2022 fue llamada por parte el diputado Benicio Robinson a una reunión privada en la Comisión de Presupuesto.

El concepto también es conocido como “cuartito del matraqueo”, donde presuntamente se intentan tocer posturas o lograr acuerdos. En la entrevista que concedió Herrera el pasado martes 18 de noviembre, señaló que Robinson dijo que “el problema era que estaba sentada con sus enemigos y que debía recordar que él decidía quien sería la ministra de la mujer”, en un contexto marcado en aquel momento por el cambio en la directiva del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El Inamu pasó a ser Ministerio de la Mujer en marzo de 2023, mediante una ley que pasó por la Asamblea Nacional.

Por otra parte, en 2022, el exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, describió una situación de chantaje que experimentó cuando ocupaba ese cargo, y acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar el presupuesto de la entidad.

Según relató, Quijano habría sido presionado para aumentar los aportes anuales del Canal al Estado.

Desglose

Finalmente, se suspendieron 13 traslados y se votaron 28. Los votos favorables se dieron en 28 traslados de partida, por un monto cercano a los $71.8 millones, según informó la Asamblea posteriormente en un comunicado.

Entre los traslados aprobados, se encuentra uno por $7.4 millones por “emergencia nacional”. El ministro Andrade pidió que no fuera incluido entre los suspendidos y terminó aprobándose.

Entre los $7.4 millones, se incluye el pago por $1.2 millones a la empresa Bagatrac S.A.

Según la descripción entregada a los diputados de la Comisión, el traslado para Bagatrac S.A. forma parte de la construcción de un muro, restablecimiento de calzada, cunetas y barandas metálicas en Alto Bambito, provincia de Chiriquí.

Asimismo, hay traslados para intervenciones en “puntos críticos” en la Comarca Ngäbe Buglé por parte de la empresa Centroequipos S.A. por $3.2 millones y otros montos inferiores para otras empresas como Equibal S.A. y el Consorcio Obras Civiles Panamá.