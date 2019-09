No tiene carisma, ni liderazgo, se ha olvidado de las bases, el nuevo dardo que le envió Martinelli a Roux

Ricardo Martinelli dio otro paso más en su campaña para recuperar el control de Cambio Democrático (CD). Esta vez se fue al 69 festival de La Mejorana, en Guararé, donde armó un convivio político junto a sus seguidores.

Desde allí, le envió dardos a Rómulo Roux, actual presidente de CD, y candidato presidencial de ese colectivo en las elecciones del pasado 5 de mayo. "Yo no creo que Rómulo Roux sea la persona más indicada para conducir los destinos de Cambio Democrático, una persona que no tiene carisma. No tiene liderazgo, una persona que se ha olvidado de las bases, una persona que no le ha importado nada con nadie. Solo le importa él y lo suyo", manifestó el expresidente de la República. A su lado, su vocero y amigo fiel, Luis Eduardo Camacho.

De camisa blanca, gafas de sol, y sombrero, Martinelli manifestó: "le toca irse, le toca irse, como me sacaron a mí en una convención (...)".

Declaraciones del ex presidente Martinelli, al momento de llegar a Guararé. pic.twitter.com/pgrJeWRIof — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) September 29, 2019

Martinelli y sus discípulos, recogen firmas para convocar a una convención extraordinaria con el propósito de llamar a nuevas elecciones para escoger a la nueva junta directiva del partido. Roux, ha dicho en reiteradas ocasiones que CD y su actual junta directiva continuará, sin distracción, en su hoja de ruta con miras a fortalecer el partido y prepararlo para la contienda electoral de 2024.

A juicio de Roux, la jugada política de Martinelli y sus seguidores “no es nada nuevo”. Recordó que desde hace unos meses ese grupo ha estado “supuestamente” recolectando firmas para tratar de cambiar a la actual junta directiva, sin tener en cuenta lo que estipula el estatuto. Las reglas del partido establecen que la directiva se mantendrá hasta 2023.