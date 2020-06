Carlos Pérez Herrera es hospitalizado por coronavirus

Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco, está hospitalizado por coronavirus.

Pérez Herrera confirmó que recibió el diagnóstico la noche del lunes 22 de junio, y éste martes lo comunicó al Consejo Municipal del distrito de Panamá, en una sesión virtual celebrada vía Zoom.

El representante también compartió el siguiente mensaje, con sus contactos vía WhatsApp.

“El día domingo [Día del Padre], en horas de la madrugada, empecé a sentirme con escalofríos. Al. levantarme me tome la temperatura y tenía fiebre también acompañada con bastante tos. Después de varias horas esperando que se me pasara la fiebre, decido a ir al hospital para que me efectúen exámenes; los doctores decidieron dejarme hospitalizado porque sospecharon que podría tener el virus 🦠. La respuesta me la dieron anoche, lunes. Salí positivo, todavía estoy hospitalizado. Les he comunicado a las personas que han estados más cerca de mí en estos últimos días que vayan a hacerse la prueba si se sienten mal. Ya estoy mejor, ya no tengo fiebre ni casi tos. Pero deberé quedarme en casa 15 días junto al resto de mi familia en cuarentena”, escribió.

Pérez Herrera informó que seguirá atendiendo sus responsabilidades como representante desde su casa.

Desde que se reportó el primer caso de coronavirus en Panamá, el pasado 9 de marzo, San Francisco ha registrado 503 contagios, de los cuales siete han fallecido; 10 están hospitalizados y 4 en UCI; 178 están en aislamiento domiciliario, y 304 se han recuperado.

La semana pasada, Pérez Herrera -que milita en el PRD- cuestionó la manifestación que se montó fuera del restaurante Parrillada Jimmy’s -que está dentro del corregimiento-, en momentos en que la bancada oficialista y los miembros del CEN de ese partido sostenían una reunión política. El Ministerio de Salud (Minsa) sancionó al PRD y al Jimmy’s, con $50 mil, por violar las normas sanitarias. Pérez Herrera consideró que también se debió sancionar a los protestantes, ya que muchos no llevaban la mascarilla, cuyo uso es obligatorio, por mandato del Minsa.