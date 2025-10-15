Carlos Raúl Piad entra en la contienda por la presidencia del Partido Panameñista: inscribe su candidatura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Raúl Piad formalizó la tarde de este miércoles 15 de octubre su candidatura para la presidencia del Partido Panameñista, en medio de vítores, banderas y una evidente inconformidad interna.

“Llevamos un año caminando, buscando la aprobación de los convencionales”, dijo Piad al llegar a la sede del partido en avenida Perú, Calidonia, acompañado de simpatizantes y dirigentes panameñistas vestidos con el característico color morado.

Político de vieja guardia y cercano a la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004), Piad aseguró que su meta es “reformar los estatutos” y devolverle al partido su identidad. Y lanzó una promesa: no buscará ningún cargo de elección popular en los comicios generales de 2029.

Pero el anuncio no se quedó en lo formal. Piad aprovechó los micrófonos para disparar hacia la actual dirigencia que encabeza José Blandón. “Llevamos dos elecciones perdidas, en 2019 y en 2024, y todavía el partido no ha hecho una autocrítica seria. Nadie ha analizado los errores ni propuesto soluciones”, cuestionó.

El camino de Piad no será sencillo. Enfrente tendrá al también panameñista Jorge Herrera, alcalde de Aguadulce, diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, quien ya confirmó su aspiración.

La rivalidad y diferencias entre ambos se ha visto en redes sociales. Días atrás, Piad lanzó un mensaje directo:

“Mira, voy a hablarte claro: si hay algo que me caracteriza es mi trabajo, mi disciplina y mi honestidad. Tengo amigos y copartidarios que tienen tres y cuatro sombreros. El que mucho abarca, poco aprieta. Mi único sombrero es el del Partido Panameñista”.

Herrera, aliado de Blandón, no tardó en devolver el golpe: aseguró a inicios de esta semana en una entrevista en una televisara que su “único sombrero” también es el del panameñismo, marcando el tono de una contienda corta pero que será intensa.

El Partido Panameñista celebrará el próximo 23 de noviembre una Convención Nacional Extraordinaria para renovar su cúpula. El periodo de postulaciones, abierto el 11 de octubre, cierra precisamente este miércoles 15.