Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INTERNAS

    Carlos Raúl Piad entra en la contienda por la presidencia del Partido Panameñista: inscribe su candidatura

    José González Pinilla
    Carlos Raúl Piad entra en la contienda por la presidencia del Partido Panameñista: inscribe su candidatura
    Carlos Raúl Piad en su inscripción oficial como candidato al Partido Panameñista. Cortesía @panamenistas

    Carlos Raúl Piad formalizó la tarde de este miércoles 15 de octubre su candidatura para la presidencia del Partido Panameñista, en medio de vítores, banderas y una evidente inconformidad interna.

    +info

    ‘Mi único sombrero es el del Panameñista’: Carlos Raúl Piad calienta la contienda por la presidencia del partido

    “Llevamos un año caminando, buscando la aprobación de los convencionales”, dijo Piad al llegar a la sede del partido en avenida Perú, Calidonia, acompañado de simpatizantes y dirigentes panameñistas vestidos con el característico color morado.

    Político de vieja guardia y cercano a la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004), Piad aseguró que su meta es “reformar los estatutos” y devolverle al partido su identidad. Y lanzó una promesa: no buscará ningún cargo de elección popular en los comicios generales de 2029.

    Carlos Raúl Piad entra en la contienda por la presidencia del Partido Panameñista: inscribe su candidatura
    Carlos Raúl Piad rodeado de simpatizantes tas su inscripción oficial como candidato al Partido Panameñista. Cortesía @panamenistas

    Pero el anuncio no se quedó en lo formal. Piad aprovechó los micrófonos para disparar hacia la actual dirigencia que encabeza José Blandón. “Llevamos dos elecciones perdidas, en 2019 y en 2024, y todavía el partido no ha hecho una autocrítica seria. Nadie ha analizado los errores ni propuesto soluciones”, cuestionó.

    El camino de Piad no será sencillo. Enfrente tendrá al también panameñista Jorge Herrera, alcalde de Aguadulce, diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, quien ya confirmó su aspiración.

    La rivalidad y diferencias entre ambos se ha visto en redes sociales. Días atrás, Piad lanzó un mensaje directo:

    “Mira, voy a hablarte claro: si hay algo que me caracteriza es mi trabajo, mi disciplina y mi honestidad. Tengo amigos y copartidarios que tienen tres y cuatro sombreros. El que mucho abarca, poco aprieta. Mi único sombrero es el del Partido Panameñista”.

    Herrera, aliado de Blandón, no tardó en devolver el golpe: aseguró a inicios de esta semana en una entrevista en una televisara que su “único sombrero” también es el del panameñismo, marcando el tono de una contienda corta pero que será intensa.

    Carlos Raúl Piad entra en la contienda por la presidencia del Partido Panameñista: inscribe su candidatura
    Carlos Raúl Piad junto a Mireya Lasso, exdiputada y compañera de fórmula para la presidencia del Partido Panameñista. Cortesía @panamenistas

    El Partido Panameñista celebrará el próximo 23 de noviembre una Convención Nacional Extraordinaria para renovar su cúpula. El periodo de postulaciones, abierto el 11 de octubre, cierra precisamente este miércoles 15.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá 1-1 Surinam, termina el partido. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más