Caso Héctor Brands: PRD alerta ‘justicia selectiva’ y juicio mediático

La aprehensión del exdiputado Héctor Brands movilizó al propio Partido Revolucionario Democrático (PRD), que lejos de marcar distancia, salió a respaldar al miembro de sus filas.

La dirigencia del partido cuestionó la forma en que se ejecutó el operativo judicial para aprehenderlo y advirtió sobre lo que considera un uso desproporcionado de medidas que, a su juicio, alimentan la percepción de una justicia selectiva cuando se trata de figuras políticas.

En un comunicado, el PRD subrayó que toda persona tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a enfrentar cualquier señalamiento dentro de un marco de respeto a la ley y a las garantías constitucionales.

Sin mencionar directamente el caso de Brands, pero justo el día de su aprehensión de Brands, el colectivo indicó que ninguna investigación debe convertirse en un juicio mediático ni en una condena anticipada.

Como se recordará, el Ministerio Público investiga al exdiputado a raíz de que se identificaran depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias personales y en otras a nombre de tres sociedades controladas por el también exdirector del Instituto Panameño de Deportes.

La pesquisa se sustenta en informes de inteligencia aportados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los cuales identificaron depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias asociadas a Brands entre enero de 2019 y junio de 2025.

¿Trato desigual?

El partido también cuestionó lo que considera un trato desigual por parte de las autoridades encargadas de la investigación penal. De acuerdo con la nota, la justicia en Panamá “no siempre actúa con el mismo rigor ni con la misma celeridad”, y denunció que algunos procesos de “extrema gravedad” reciben un tratamiento distinto, mientras que otros vinculados a figuras políticas enfrentan medidas más severas y un nivel de exposición que, aseguran, puede afectar la objetividad del proceso.

Sobre las acciones ejecutadas en el operativo contra Brands, el PRD señaló que no existe justificación para la aplicación de medidas que, a su juicio, resultan excesivas. El partido criticó los allanamientos y procedimientos que “exponen públicamente a una persona y generan un espectáculo mediático”, cuando —insisten— las autoridades cuentan con mecanismos regulares para citar a cualquier ciudadano a comparecer.

El llamado a las autoridades

En su postura institucional, el PRD reiteró que no defiende culpables, pero tampoco abandona inocentes, una frase que el colectivo utiliza habitualmente cuando alguno de sus miembros enfrenta procesos judiciales. La organización pidió que las autoridades actúen con seriedad e imparcialidad, y que se respete la dignidad de cada persona hasta que una instancia competente decida conforme a derecho.

Por el caso que se le sigue al exdiputado Héctor Brands, también han sido aprehendidas al menos nueve personas. LP/Isaac Ortega

El pronunciamiento concluyó con un mensaje más amplio sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país. Para el PRD, Panamá requiere un sistema de justicia “fuerte, transparente y libre de intereses circunstanciales”, y advirtió que sin imparcialidad judicial no es posible sostener una democracia sólida.

Las investigaciones por presunta corrupción que avanzan en el país alcanzan a varias figuras vinculadas al gobierno anterior y al PRD.

Entre los señalados se encuentran Brands, el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, y el exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva.