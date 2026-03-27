Panamá, 27 de marzo del 2026

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    Investigación

    Caso pinchazos: Ronny Rodríguez y William Pittí se entregan y enfrentarán juicio

    Los exfuncionarios, prófugos por casi una década, están bajo custodia y serán juzgados por la interceptación no autorizada de comunicaciones.

    Mónica Palm / Juan Manuel Díaz
    Caso pinchazos: Ronny Rodríguez y William Pittí se entregan y enfrentarán juicio
    Tras casi 10 años prófugos, los exagentes enfrentarán audiencias por su presunto rol en el caso de espionaje estatal.

    Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo), antiguos agentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), se entregaron la tarde de este jueves 26 de marzo, luego de casi una década prófugos, y serán enjuiciados en abril por la trama de los pinchazos.

    +info

    William Pittí y Ronny Rodríguez siguen prófugos; tribunal les niega fianza por el caso ‘pinchazos´ ‘Se reportaba directamente a la Presidencia’, declaró Gustavo Pérez sobre los pinchazos

    Ambos son requeridos por su participación en la interceptación no autorizada de las comunicaciones de más de 150 “objetivos”, en los dos últimos años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

    Alejandro Pérez, defensor de Rodríguez y Pittí, indicó que ambos se acercaron voluntariamente al Juzgado Primero Liquidador, a cargo de la juez Agueda Rentería, que los había declarado prófugos de la justicia. Ahora están en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón.

    De momento, se han programado dos audiencias.

    La primera será el 24 de abril, por la pérdida de la máquina pinchadora, adquirida por $13 millones con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

    En tanto, el 29 de abril, serán enjuiciados por la presunta comisión del delito de interceptación no autorizada de las comunicaciones. Por estos hechos, Martinelli fue extraditado y enjuiciado (en dos ocasiones), pero fue absuelto. Su defensa se aferró a que nadie observó al expresidente ordenar los espionajes.

    Los exdirectores del PAN, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, fueron condenados a 5 años de prisión.

    Información en desarrollo…

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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