    Asuntos exteriores

    Catar dice que aún es ‘pronto’ para la respuesta de Hamás al plan de Trump

    EFE
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa este lunes, en la Casa Blanca. EFE/EPA

    El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, afirmó este martes que “aún es pronto” para que el grupo islamista Hamás responda al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, pero indicó que el país mediador es “optimista”.

    “Aún es temprano para hablar de una respuesta, pero somos optimistas. Este es un plan integral y estamos en contacto y seguiremos con esos contactos con la reunión de esta noche”, dijo el portavoz en una rueda de prensa desde Doha.

    Al Ansari hizo referencia así a una reunión que tendrá lugar esta noche en Doha entre los negociadores de Hamás y “con la participación de una delegación de Turquía” que se encuentra ya en la capital catarí.

    “El plan ofrece una visión completa para poner fin a la guerra. El objetivo de Catar es detener la guerra. Catar y Egipto entregaron el plan anoche, muy tarde, a una delegación de Hamás en Doha, que prometió estudiarlo con responsabilidad”, añadió el portavoz de Exteriores catarí sin aportar más detalles.

    Por otra parte, afirmó que estará abordada durante “las consultas” entre las partes la denominada “Junta de la Paz”, que se encargará de supervisar el comité tecnócrata que administrará la Franja de Gaza, presidida por el propio Trump, y que también contará con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair.

    Al Ansari eludió hablar de puntos o detalles del plan de Trump, como la fuerza de seguridad que se formará o el desarme de Hamás, algo que consideró “anticipado”, al tiempo que insistió en que Catar cree que la iniciativa “bajo el liderazgo de Estados Unidos será un ejemplo integral para poner fin a la guerra”.

    Sobre el ataque de Israel del pasado día 9 contra Doha, el portavoz dijo que las garantías recibidas tras la conversación telefónica de ayer entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, es que “el presidente Trump dijo que este ataque no se repetirá”.

    La propuesta de Trump, que cuenta con el respaldo de Netanyahu, prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas.

    También contempla el desarme total de Hamás, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un Gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la “Junta de la Paz”.

    Asimismo, abre la puerta a “la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino” una vez avance la reconstrucción de la Franja de Gaza y se cumplan las reformas de la Autoridad Palestina, si bien Netanyahu se opone frontalmente a la solución de los dos Estados.

    EFE

    Agencia de noticias

