CD evita dar línea y Realizando Metas ve oportunidad en las grietas de la ‘alianza’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El próximo 1 de julio los diputados debe elegir la nueva junta directiva para el periodo 2026-2027.

A pocas semanas para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (2026-2027), el bloque que hace un año logró imponerse ante la candidatura oficialista ya muestra grietas. Y en los pasillos del Palacio Justo Arosemena ya hay quienes apuestan a que esa posible fractura podría abrirle la puerta al partido en gobierno Realizando Metas (RM) para recuperar la presidencia del Legislativo.

La señal más reciente llegó desde Cambio Democrático (CD). Su presidenta, Yanibel Ábrego, evitó comprometer a la bancada con una candidatura específica, pero admitió que percibe una inclinación de sus diputados hacia el candidato oficialista.

“No hemos tirado línea porque es prematuro”, dijo Ábrego la noche del viernes durante una actividad de su partido en David, Chiriquí. “Sin embargo, vemos una tendencia de nuestros diputados a apoyar al candidato de gobierno”, aseguró.

La exdiputada aseguró que la dirigencia no ha discutido el tema con la bancada y que tampoco pretende “imponer una posición”, para evitar los enfrentamientos internos entre el partido y sus diputados como ocurrió en el pasado.

“Yo les he dado la libertad para que voten con su conciencia. No queremos repetir la guerra que tuvimos antes. Esa historia nos llevó a perder las elecciones de 2024”, agregó Ábrego.

Yanibel Ábrego, presidente de CD, en una actividad en Chiriquí el 5 de junio. Cortesía

Mientras tanto, en en la bancada RM las conversaciones avanzan. El diputado Ronald De Gracia confirmó que el colectivo aún no define si respaldará la candidatura de Shirley Castañeda o de Luis Eduardo Camacho, pero adelantó que ya iniciaron acercamientos con otras bancadas para calcular apoyos.

Según De Gracia, la última reunión sería con la bancada independiente Vamos, precisamente porque es allí donde algunos oficialistas perciben señales de división. “Se dice, se escucha en los corrillos, que Vamos se va a fraccionar”, comentó el diputado oficialista.

Ronald De Gracia, del partido Realizando Metas.

La posibilidad de que la coalición que llevó al panameñista Jorge Herrera a la presidencia de la Asamblea, el 1 de julio pasado, pierda esa cohesión también es reconocida por algunos de sus propios aliados.

José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, considera que el panorama es muy distinto al que existía hace un año, cuando una alianza de diputados independientes, panameñistas, miembros de Cambio Democrático y de la bancada mixta cerró filas para derrotar a la candidata Shirley Castañeda, por RM, y apoyada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Yo sí creo que el resquebrajamiento del bloque opositor es lo que podría beneficiar en esta ocasión una candidatura de los colegas de RM”, aseguró Pérez Barboni en el programa Debate Abierto.

A juicio del diputado, ya no existe la misma certeza de que las bancadas votarán en bloque como ocurrió en julio de 2025. Mencionó dudas sobre la posición de diputados de Vamos, de CD e incluso de algunos miembros de la bancada mixta, como el segundo vicepresidente de la Asamblea, Eliécer Castrellón, quien el año pasado apoyó a Herrera.

José Pérez-Barboni, diputado de MOCA.

“No sé si tenemos la misma cantidad de votos para que alguien del bloque opositor pueda llegar a la presidencia de la Asamblea”, indicó.

Desde la bancada Vamos tampoco esconden que la relación entre los grupos que integraron aquella mayoría legislativa ha sufrido una especie de desgaste.

El diputado Jhonathan Vega coincidió con Pérez Barboni tras señalar que hoy no existe la misma unidad que permitió construir aquella alianza, que incluso permitió que algunos diputados independientes dirigieran algunas comisiones.

“Hubiese existido si se hubiesen cumplido ciertos compromisos”, aseguró. Vega mencionó asuntos pendientes como la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea y las críticas por privilegios que, según algunos diputados, se han mantenido dentro del Legislativo.

Jhonathan Vega, diputado de Vamos.

Sin embargo, Vega rechazó las versiones sobre una ruptura formal dentro de su bancada y aseguró que los 17 diputados continúan formando parte del grupo.

“Al sol de hoy, la bancada sigue intacta con el mismo número de personas”, sostuvo.

Los diputados coinciden que a medida que se acerque el 1 de julio, el panorama iría definiéndose.