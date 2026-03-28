Cedeño advierte que el proyecto de bioetanol presenta vicios de inconstitucionalidad y riesgos en su ejecución

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de ley 443, presentado con la intención de promover el uso de bioetanol anhidro como parte de la estrategia de diversificación energética de Panamá, ha generado un debate técnico y legislativo que pone en duda su aprobación.

El proyecto pasó el primer debate con los votos justos: de los nueve miembros que componen la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional (AN), cinco diputados votaron a favor (Jamis Acosta, Ariana Coba, Dana Castañeda, Néstor Guardia y Julio de la Guardia) y cuatro en contra (Ernesto Cedeño, Jhonathan Vega, Alexandra Brenes y Jorge Alberto González).

Precisamente, Cedeño, que preside la referida comisión, ha redactado un informe de minoría en el que advierte que el proyecto 443 presenta vacíos normativos y riesgos que podrían obstaculizar su implementación efectiva.

“Si bien su finalidad es legítima, algunas de sus disposiciones podrían generar riesgos y eventuales vicios de inconstitucionalidad, particularmente en relación con los principios de libre competencia, razonabilidad, seguridad jurídica y protección al consumidor, en caso de que no se delimiten adecuadamente sus alcances”, apuntó Cedeño en su informe, fechado el 25 de marzo pasado, un día después de su aprobación en primer debate.

También advirtió que la propuesta establece tratamientos diferenciados entre la producción nacional e importada, e introduce un nivel significativo de intervención estatal. Considera que la obligatoriedad de la mezcla de bioetanol con gasolina y la priorización de la producción nacional, sin parámetros claros de calidad o competitividad de precios, puede generar distorsiones económicas perjudiciales para el consumidor.

La Comisión de Comercio aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 443, que modifica la normativa sobre biocombustibles y energía a partir de biomasa.

La sesión fue presidida por el diputado Ernesto Cedeño. pic.twitter.com/HkjoawFNyM — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 25, 2026

El proyecto 443 fue aprobado en primer debate tal como lo presentó el Ministerio de la Presidencia (el 21 de octubre pasado), sin introducir modificaciones. Cedeño propuso algunos cambios, que no prosperaron. Por ejemplo, que el uso del bioetanol anhidro como aditivo oxigenante fuera progresivo, hasta llegar a un 10% para mezclas con gasolina, y no obligatorio en un 10%, como está en la propuesta del Ejecutivo.

También propuso agregar un artículo para facultar al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) a restringir la importación de bioetanol anhidro cuando la producción local satisfaga la demanda del país.

Igualmente, planteó que a las empresas distribuidoras y comercializadoras se les declare “objetivamente responsables” por los daños y perjuicios que, con motivo del manejo, almacenamiento, transporte, distribución o comercialización de bioetanol o sus mezclas, ocasionen al Estado y a particulares, “aun cuando no medie culpa o negligencia”.

Nada de esto fue acogido por la mayoría de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Cedeño también hizo referencia a la Resolución del 25 de marzo de 2026 de la Secretaría Nacional de Energía, que suspendió la implementación obligatoria del uso de bioetanol anhidro en mezclas de gasolina, cuya entrada en vigencia estaba programada (luego de varias prórrogas) para el próximo miércoles 1 de abril.La Secretaría (que ha acudido a la AN para defender el proyecto 443) alegó la falta de condiciones técnicas y regulatorias necesarias en el país. Para Cedeño, esta declaración es un reconocimiento de que el país no está preparado para la implementación del uso del bioetanol anhidro en mezclas con gasolina. Según su análisis, para ello se requiere: realizar adecuaciones a la infraestructura, fortalecer la producción nacional, ajustar la cadena de comercialización y adoptar reformas legales que permitan una ejecución eficiente y sostenible.

Lea aquí la Resolución del 25 de marzo de 2026 de la Secretaría Nacional de Energía.

“En este sentido, la aprobación del proyecto en su estado actual podría anticipar una implementación para la cual el país aún no se encuentra preparado, lo que refuerza la necesidad de introducir ajustes que alineen la norma con la realidad técnica y operativa del sector”, remarcó.El proyecto está en la agenda del pleno legislativo para su discusión en segundo debate.

Con 5 votos a favor y 4 en contra se aprueba, en primer debate, la obligatoriedad del uso de bioetanol en el tanque de gasolina de todos los panameños. Aprueban sin cuestionar, ni debatir la conveniencia de esto.

Es claro que el pueblo pagará el negocio de unos cuantos !📈💵💰 — Ale Brenes (@AlexandraBrene6) March 24, 2026

El proyecto 443 también ha sido cuestionado públicamente por los diputados Alexandra Brenes, y Jhonathan Vega, quienes votaron en contra en primer debate. Brenes advirtió que la población “pagará el negocio de unos cuantos”.

Hoy voté en contra del Proyecto de Ley 443, que establece la obligatoriedad del bioetanol. Si este combustible fuera tan bueno, no habría necesidad de imponerlo por ley. La transición energética debe construirse con responsabilidad, sin trasladar mayores costos a los… — Jhonathan Vega (@jhonathanevega) March 24, 2026

Vega ha dicho que el proyecto representará mayores costos para los consumidores y rechazó su obligatoriedad.