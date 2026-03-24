Cedeño daría ‘espaldarazo’ a Herrera para su reelección en la presidencia de la Asamblea Nacional

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado Ernesto Cedeño dijo que su decisión dependerá de ‘quiénes lo acompañarán como vicepresidente y del plan que quiera implementar para el próximo año’, factores que consideró fundamentales.

Etanol, cambios en el reglamento interno de la Asamblea Nacional, la posible reelección de Jorge Herrera como presidente de ese órgano y la elección de un nuevo defensor del Pueblo son algunos de los temas que el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, abordó en esta entrevista con La Prensa.

En lo que respecta al etanol, Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea, explicó que persisten las dudas sobre si contará con los votos necesarios para avanzar y convertirse en ley de la República.

De acuerdo con el diputado, esta propuesta, presentada por el gobierno de José Raúl Mulino, debería ser modificada para incluir “alguna cláusula de daños y perjuicios”. Esto, a pesar de que —según indicó— expertos en la materia han señalado que la incorporación de esta sustancia en el combustible es segura.

“Alguien debe hacerse responsable en el evento, muy remoto, de que algún vehículo sufra algún grado de afectación por ese insumo”, expresó el diputado.

Ernesto Cedeño, diputado de la Asamblea Nacional. LP/Carlos Moore

‘Nada está escrito en piedra’

Al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el carácter obligatorio del proyecto, señaló que, aunque a él “no le agrada mucho la obligatoriedad”, el grupo de diputados que comparte esa postura es minoritario. Según explicó, hay quienes “están ponderando avalar la propuesta tal cual”, aunque aclaró que “nada está escrito en piedra”.

Agregó que la obligatoriedad también ha sido un punto planteado por los productores en los foros realizados sobre el tema. Según indicó, estos han manifestado que, de eliminarse este componente, “no se sentirán muy motivados”.

Comisión de Comercio. Cortesía/AN

Este planteamiento coincide con la postura del Ejecutivo. Cedeño destacó que “el ala gubernamental considera que sin la obligatoriedad no hay incentivo al productor”.

El proyecto de ley modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica, y propone el uso obligatorio de bioetanol anhidro al 10% como aditivo oxigenante en mezclas de gasolina.

El proyecto que establece el etanol obligatorio se discute en primer debate en la Asamblea Nacional. LP/Archivo

Le daría su ‘espaldarazo’ a Jorge Herrera

En el ámbito legislativo, también se le consultó al diputado —miembro de la bancada Seguimos— sobre la posibilidad de una reelección del diputado panameñista Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea.

Al respecto, respondió que es muy probable que le brinde su “espaldarazo”.

“Es una persona que conversa, que escucha”, señaló Cedeño. Añadió que su decisión dependerá de “quiénes lo acompañarán como vicepresidente y del plan que quiera implementar para el próximo año”, factores que consideró fundamentales.

Indicó, además, que hasta el momento nadie le ha expresado formalmente su intención de postularse o reelegirse como presidente de la Asamblea. No obstante, Herrera ha insinuado que buscaría la reelección en el puesto más importante del Legislativo.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Foto: Cortesía Asamblea

Cedeño añadió que, si bien existen argumentos a favor y en contra de la gestión de Herrera, el panorama en cuanto a la presidencia de las comisiones permanentes de la Asamblea sería muy distinto sin las alianzas actuales.

“Si no fuera por esa alianza, ni Seguimos tendría la presidencia de dos comisiones, ni Vamos tendría la presencia que hoy mantiene”, afirmó.

Modificaciones al reglamento interno

Cedeño también informó que la Comisión de Credenciales, de la cual forma parte, ya llegó a un acuerdo sobre los cambios al reglamento interno que rige este órgano del Estado. Se prevé que esta semana sean convocados por la presidencia de la comisión, para presentar el informe final ante el pleno de la Asamblea.

La Comisión de Credenciales tiene como presidenta a la diputada oficialista Dana Castañeda.

Dana Castañeda, diputada de la Asamblea. Foto: Captura de pantalla TVL

Nuevo defensor del pueblo

Sobre la elección de un nuevo defensor del pueblo, el diputado explicó que el proceso estará en manos de la Comisión de Gobierno, que deberá evaluar las hojas de vida de los postulantes, realizar entrevistas y, de considerarlos elegibles, remitir la lista al pleno.

En ese escenario, cualquier diputado podrá postular a alguno de los aspirantes.

Cedeño señaló que aún no se ha definido la fecha de la elección. El periodo del actual defensor culmina este mes y, de no haberse designado un reemplazo a tiempo, este deberá mantenerse en el cargo hasta que se nombre a su sucesor, conforme a lo establecido en el Código Administrativo.

El diputado expresó su interés en respaldar un perfil distinto. “Quisiera que sea otra persona, hombre o mujer, con un enfoque más firme, más activo frente a las necesidades de los ciudadanos. Yo voy por uno diferente”, afirmó.

Eduardo Leblanc, defensor del pueblo. LP/Anel Asprilla.

En cuanto a los requisitos, subrayó que el aspirante debe contar con “libertad funcional, independencia y no sentirse atado, pertenezca o no a un colectivo político”.

Asimismo, indicó que el elegido debe garantizar el respeto a los derechos humanos, “porque estas son funciones 100% vinculadas a los derechos humanos”, además de contar con una trayectoria sólida.

Entre los nombres que han cobrado mayor fuerza figuran el actual defensor, Eduardo Leblanc González, y Ángela Russo, quien se desempeñó como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.