    CÚPULA

    CEN del PRD rechaza impugnación y mantiene convocatoria al Directorio Nacional en noviembre

    José González Pinilla
    El CEN del PRD. Cortesía

    El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) rechazó por improcedente un recurso de impugnación contra la resolución que convoca al Directorio Nacional para el próximo mes de noviembre, instancia encargada de renovar parte de la cúpula de esa organización política.

    Afiliación política en declive: solo dos partidos ganan adherentes en un año

    El recurso fue presentado por el abogado Luis Villamonte contra la Resolución N.°060-CEN-PRD del 28 de julio de 2025, que fija la convocatoria del Directorio Nacional para el domingo 23 de noviembre de 2025.

    Ese día, el Directorio deberá elegir a los reemplazos en las cinco vacantes del CEN, generadas tras las renuncias de directivos luego de la estrepitosa derrota del colectivo en las elecciones generales de mayo de 2024.

    Los cargos a renovar son: primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

    Según el PRD, el recurso de impugnación alegaba que el CEN carecía de competencia para realizar dicha convocatoria y que esta debía recaer en la Comisión Nacional de Elecciones.

    CEN del PRD.

    No obstante, el CEN sostuvo que el artículo 33 de su estatuto establece claramente que tiene la potestad de convocar al Directorio Nacional.

    En el último año, el PRD experimentó una fuerte pérdida de militancia, al pasar de 632,507 miembros en 2024 a 577,315 en 2025, lo que representa 55,192 adherentes menos.

    José González Pinilla

