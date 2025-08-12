Chapman pide por escrito frenar ajustes de jubilaciones y salarios en el Órgano Judicial y el Tribunal Electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de la avalancha de críticas y la oposición expresada por gremios empresariales, a los que se han sumado organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, ahora el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, manifestó su rechazo al fondo de jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que les permite retirarse con el 100% de su salario al alcanzar la edad del retiro.

Igualmente, el ministro dijo que es inconveniente cualquier equiparación de ajuste salarial en el caso del Tribunal Electoral.

“Acabo de ver a la presidenta magistrada de la Corte Suprema de Justicia, yo le he comunicado por escrito tanto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia como a los magistrados del Tribunal Electoral, pues mi recomendación es que estoy en desacuerdo totalmente y que pienso que eso no es cónsono con el mensaje que estamos enviando al país de prudencia fiscal y de un manejo riguroso de las finanzas públicas”, expresó Chapman.

El ministro se encontraba en el XXIX Congreso Hemisférico Panamá 2025, que analiza la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman rechaza las jubilaciones especiales de la Corte Suprema de Justicia y los ajustes salariales del Tribunal Electoral. Video @KatiuskaNews https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/G0vPMl2wGR — La Prensa Panamá (@prensacom) August 12, 2025

En la primera fila de los asistentes a este evento se encontraba la magistrada María Eugenia López Arias, además de miembros del sector financiero y de seguridad.

Chapman sostuvo que realizar los ajustes de las jubilaciones y la equiparación de salarios manda un mensaje negativo y no es lo que está pidiendo la población, que es el control del gasto público.

“Envié un mensaje respetuoso pidiendo a los dos órganos que reconsideren ambas acciones, la del aumento de salario y la de las jubilaciones”, indicó el ministro de Economía y Finanzas.

Sostuvo que el viernes se reunió con analistas de las principales calificadoras de riesgo, a los que les expuso el plan riguroso que tiene el Gobierno para cumplir con las metas fiscales, reducir el gasto y frenar el déficit fiscal, por lo que estos ajustes de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral no son convenientes.