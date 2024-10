Chapman, sobre cuestionamiento del PRD: ‘cinismo en esteroides. Se me resbala’

Escuchar audio noticia

El último presupuesto presentado alcanza los $30 mil 111 millones. El de 2024 era de 30 mil 690, y $31 mil 486 con ajustes. ¿Satisfecho?

Sentimientos encontrados. Se logró un presupuesto menor al de este año, pero lo ideal es que hubiese sido un presupuesto más cercano al primero que se presentó.

Bajó 4% con respecto a este año, pero el inicial bajaba 15%. ¿Qué pasó?

Leyes especiales.

¿Entonces, por qué el presidente de la República, José Raúl Mulino, habló del chantaje que, en teoría, no aceptaría?

Porque también había presión.

¿Presión de quién?

De la población, expresada a través de la Asamblea.

Pero sí cedieron ante el chantaje…

Yo no diría que cedimos ante eso. Siempre hubo el compromiso de asignarle recursos a los gobiernos locales.

¿Entonces por qué no se los asignaron en los dos primeros presupuestos?

Porque se les iba a asignar a lo largo del año. Se les había dado suficiente para operar como mínimo la mitad del año.

Pero el presupuesto es de todo el año…

Al final el problema son las leyes que obligan a asignar recursos. Eso está mal: el país no es estático y va variando sus necesidades. Lo prudente es generar ingresos antes de gastar. O recortar gastos.

Pero la ley era y es la ley... y no se aplicó.

Sí, eso es verdad.

¿Está conforme con el presupuesto?

No es el ideal, pero es manejable.

¿Pero tiene el Estado la capacidad de ejecutar todo ese presupuesto?

Es un reto enorme. No tengo certeza de que se pueda ejecutar.

¿Entonces por qué cedieron? ¿No se le pudieron parar a la Asamblea o qué?

No es ceder. Es cumplir la ley. Si no la aplicábamos podíamos terminar con un presupuesto demandado.

¿Entonces por qué no se consideró eso desde el inicio, si las leyes ya existían?

Porque la ley del 7% en educación está desconectada de la realidad y crea una inflexibilidad descomunal al presupuesto.

Pero es la ley. ¿O no la iban a cumplir porque nadie más la había cumplido?

En efecto, no se había ejecutado la ley.

Pero las leyes, nos gusten o no, son de obligatorio cumplimiento y si no nos gustan, la solución no es violarlas.

No. La solución es modificarlas para que funcionen como deben: debe ser en base a los ingresos, no en función del PIB. Y con objetivos claramente definidos.

Pero modificarlas pre presupuesto, no violarlas a través del presupuesto…

Pero no hay las condiciones para hacer eso. Aquí la mayoría quiere más gastos del Estado, más beneficios y pagar menos impuestos… o no pagarlos del todo.

¿Entonces flexibilizó su opinión inicial por la paz social?

Más que ganadores y perdedores, tienes el presupuesto que logras en una democracia. Imponerlo sería dictadura.

¿Y en qué quedan el ahorro de $5 mil millones y la contención del gasto?

En que no hubo respaldo para hacerlo.

¿Va la contención del gasto en enero?

En enero no. Pero si los ingresos a lo largo del año no van a cubrir los gastos, habrá que hacer los ajustes.

¿Cómo queda frente a los organismos internacionales con lo que pasó?

Esto está siendo comunicado y explicado en los mercados internacionales.

¿Cómo se les explica esto?

Con transparencia. “Esto es lo que se debería hacer, pero no lo que el país quiere hacer”. Es lo que traté de explicarle al país, pero pareciera que no hay interés en entenderlo. Hay una negación.

Hay mucha preocupación en la calle, pero lo siento tranquilo. ¿Por qué?

Porque no he perdido el ánimo de hacer lo posible, y eso me da paz y tengo mi conciencia tranquila. Y seguiré luchando. Prueba de ello es que me pegan y regreso. Vuelven a pegarme y vuelvo y regreso.

¿Cuánto más se endeudará el Estado para financiar este presupuesto?

No se va a endeudar más. Se tendrán que aumentar los ingresos, y si no, se ajustarán los gastos. Tan sencillo como eso.

O sea que o contienen gastos o cobran impuestos. Pero la cosa estaba dura y de la nada aumentaron $3 mil 276 millones. ¿Qué hará que ahora sí sean capaces de cobrar más impuestos?

Bueno, la DGI tendrá que ser más agresiva y acelerar el proceso de tomar medidas para reducir la evasión. Tenemos uno de los niveles de efectividad de recaudación de impuestos más bajos de la región. Es un problema de evasión e incumplimiento. Y se resuelve recaudando mejor.

O sea que no van a subir los impuestos.

En este presupuesto no. A futuro, no sé.

¿Y qué harán con las exoneraciones, exenciones e incentivos, que hacen que tantos paguen menos impuestos?

Deben ser examinadas desde 2025.

Por otro lado, Mulino dijo que honrarían los créditos fiscales de las inversiones turísticas que se hicieron.

Sí, ya lo que se emitió no se puede invalidar. Pero definitivamente no se necesita esa ley para desarrollar el turismo.

¿Qué hará que crezcamos más ahora de lo proyectado hace dos semanas?

La estimación del 3% del crecimiento de la economía real era conservador y de hace meses. Ha habido muchas revisiones de la economía global y otros analistas que coinciden en revisar eso al alza.

¿Usted se va a mantener en el cargo?

Sí, no tengo planes de irme.

¿No cree que ha perdido autoridad?

No. Yo creo que las malas decisiones la están tomando otros.

¿Quiénes?

La Asamblea por medio de las presiones de los ciudadanos que exigen más gastos y pagar menos impuestos…

¿Pero por qué el jueves habló de mil millones y el viernes subió $3 mil 276?

Lo que traté de decir era que subiría más de mil millones. No habíamos terminado de hacer los cálculos del impacto del 7%. Y no se pudieron hacer más reducciones para que el golpe fuera menor.

No fue solo el 7% en educación. A la CSS le dieron mil 274 millones más en el último presupuesto, incluso cuando Mulino anunció que nos habían metido un gol de $500 millones.

No, el gol fue mayor.

Pero fue en abril. ¿Por qué el aumento se da en el tercer presupuesto?

Porque se trató de ajustar a la realidad, pero otra ley lo impidió.

¿Cómo cree que queda el gobierno tras hablar de una reducción histórica?

Como un gobierno demócrata.

Tres presupuestos en dos semanas. ¿Esto no erosiona la confianza en la gestión de las finanzas de país?

No. Los presupuestos son dinámicos. Y son procesos normales en democracia. Toca seguir explicando con transparencia el manejo correcto de las finanzas.

¿Y qué le dice a los que, con esto, usted se les cayó del pedestal?

No estoy escondiendo nada. Y la comunicación transparente es poderosa.

¿Esta concesión es un acuerdo para que la Asamblea les pase de forma expedita la reforma del Seguro?

No, nada que ver una cosa con la otra.

El jueves usted dijo que el segundo presupuesto presentado no fue el aprobado en el gabinete. Eso fue del gabinete a la Asamblea: ¿hubo un cambiazo entre el Casco y la 5 de mayo?

Se investigará si fueron errores humanos o causados a propósito.

¿Quién es el último en verificar que todo está como debe estar?

Eso es justo lo que vamos a investigar.

¿En qué entidades hubo goles?

No es relevante para este presupuesto, porque aquí lo que pega duro es el 7% y la Caja, y eso no son goles, sino leyes.

En el primer presupuesto el MOP tenía $4.9 millones en inversión. En el segundo saltó a $872 millones. Eso no es un margen de error aceptable…

Bueno, ahí hay una evidencia de algo que no debió suceder. De todas, esa era la más evidente alteración no autorizada.

¿El gol vino del MEF, de alguien del MEF en componenda con la Asamblea o…?

Espero saberlo muy pronto.

Benicio, Martinelli... ¿caliente o frío?

Paso.

‘Aquí todos sabemos quién es quién’, dijo usted. ¿Quién es quién?

El panameño sabe quién es quién.

¿Todavía confía en su equipo?

Tiene que y va a ser mejorado. Habrá jubilaciones, cambios y nueva sangre.

Aurelio Mejía, su jefe de Presupuesto, estuvo detenido en 2015 cuando era director de Programación de Inversiones del MEF, por una posible vinculación con el escándalo de Hidalgo e Hidalgo. ¿Confía en él?

Si sigue conmigo es porque sí.

¿Por qué el tercer presupuesto le da a Unachi 40% más que en el segundo?

Cortesía del 7%.

El ministerio de Cultura tendrá $40 millones más para inversión. ¿En qué?

Cortesía del 7%. Como el aumento de $33 millones en Pandeportes y de $44 millones en el ITSE.

Al ministerio de Seguridad le subieron $61 millones en inversión. ¿Para qué?

Sí. Ahí sí se ajustó por las necesidades.

¿Por qué le subió al Mef $185 millones, si usted dijo que no necesitaba más?

Se ajustó para aumentar subsidios al gas y el interés preferencial. De nuevo, leyes especiales. Se pensaba irlo subiendo a lo largo del año de ser necesario, pero hubo presión para aumentarlo desde ya.

¿Qué hacía usted en Washington en medio de todo este merecumbé? ¿No era más importante estar aquí?

Representando a Panamá ante el Banco Mundial y el FMI, y en foros con empresarios, atrayendo inversiones. En cuanto Presupuesto se pronunció, volví.

La inversión bajó. ¿Qué proyectos se licitarán llave en mano o con asociaciones público-privadas?

Te consigo la lista. No la tengo a mano.

Usted lidera la directiva de Tocumen. ¿Qué piensa de concesionarlo?

Hay que evaluarlo, sin duda. En concesiones exitosas de Europa, el concesionario hace las inversiones de capital y mantenimiento, opera el aeropuerto y produce una renta al Estado. Tocumen tiene el potencial de duplicar su eficiencia si lo comparamos con otros aeropuertos.

¿Y usted presidiendo esa directiva no puede hacer que limpien los baños y arreglen los aires y las bandas?

Totalmente. Muestra evidente de que el modelo no funciona.

¿Pero ni para eso, que es lo más básico, sirve el gerente del aeropuerto?

Claramente no funciona el modelo.

¿La compra de Bayano sigue estando en el radar del gobierno?

Se debe considerar seriamente.

Si usted estuviera en Indesa y el ministro fuera Héctor Alexander, ¿usted qué diría de lo que está pasando?

Que es otra evidencia palpable de las incongruencias, rigideces y contrariedades que tiene este país.

El PRD cuestionó su falta de liderazgo y dijo que su desconocimiento de la administración pública no lo exime de su responsabilidad. Su respuesta.

Cinismo en esteroides. Se me resbala.