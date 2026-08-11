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    Legislativo

    Chapman sustenta ante la Asamblea el presupuesto de 2027 por $35,111.7 millones

    El ministro Felipe Chapman sustenta ante la Comisión de Presupuesto la cifra con la que el país operará en 2027. Conozca cómo se financiará y gastará.

    Eliana Morales Gil
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    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustenta este martes 11 de agosto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a $35,111.7 millones, un 0.6% más que el aprobado para 2026.

    Chapman sustenta ante la Asamblea el presupuesto de 2027 por $35,111.7 millones
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Captura de pantalla

    La cifra, avalada previamente en Consejo de Gabinete, quedó por debajo de los $40,840 millones que solicitaron las instituciones públicas, luego de los recortes recomendados por el Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino, que transita su tercer año de gestión.

    Chapman sustenta el documento junto a su equipo técnico. El ministro comenzó su intervención explicando cómo surgió la cifra. Inició a las 10:55 a.m.

    Ponderó la reducción del déficit fiscal del 6.43% al 3.68%, lo que tildó de “histórico”.

    “Este presupuesto es el resultado del ordenamiento de las finanzas públicas”, manifestó.

    El Meduca tiene el mayor presupuesto

    La mayor asignación presupuestaria se concentra en el Ministerio de Educación (Meduca), con $3,757 millones. Le sigue el Ministerio de Salud, con $2,012 millones, y el Ministerio de Seguridad, con $1,101 millones, mientras que el Ministerio de Obras Públicas manejará $953 millones.

    “Detrás de cada cifra hay una prioridad”, manifestó.

    Información en desarrollo

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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