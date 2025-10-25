Chichi De Obarrio, condenado por Blue Apple, pierde querella en Italia contra su exesposa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso judicial que enfrentaba en Italia Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y condenado por el caso Blue Apple, y su exesposa Yvette Barsallo, llegó a su fin.

El Tribunal de Milán ordenó el archivo de la querella penal presentada por De Obarrio en 2022, en la que acusaba a Barsallo de “sustracción y retención ilícita de su hija menor de edad”.

“Hoy se cierra un capítulo: se archivó la querella que Chichi presentó en Italia”, expresó Barsallo en sus redes sociales al confirmar la decisión del tribunal italiano.

Explicó que “no tuvo conocimiento de la querella sino hasta julio de 2024” y que desde entonces se vio obligada a defenderse “entre miedo, angustia y mucho cansancio”. Según relató, “De Obarrio reclamaba 50 mil euros en nombre de su hija —quien reside con ella en Panamá— y 25 mil euros para él”, alegando daños psicológicos.

Cabe resaltar que De Obarrio salió de Panamá en noviembre de 2014 y se radicó en Italia, donde permanece.

El exfuncionario fue condenado en segunda instancia en mayo de 2025, luego de que en 2023 se dictara en primera instancia una pena de 120 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple, donde el tribunal argumentó que el exfuncionario era el beneficiario final de altas sumas de dinero que le fueron entregadas, en su mayoría, en efectivo.

Como pena accesoria, se le impuso el pago de 5 millones 91 mil 486 balboas con 92 centésimos, que deberá abonar al Tesoro Nacional en un plazo de 24 meses, una vez cumplida la pena principal.

Según el tribunal, se comprobó que De Obarrio utilizó tres esquemas para blanquear fondos provenientes del Programa de Ayuda Nacional (PAN), los cuales eran asignados a empresas contratistas para ejecutar proyectos como la construcción de zonas pagas y el sistema de alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Además, se identificó el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos, y el uso de cuentas de colecta o recaudación.

A raíz de esto, el tribunal dispuso solicitar su extradición, pero dicha gestión fracasó porque el tratado de extradición entre Italia y Panamá no ha sido refrendado por la Asamblea Nacional.

De Obarrio también se encontraba en el listado de 45 personas imputadas por peculado por el caso de granos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), que fue anulado en marzo de 2025 por la jueza Águeda Rentería. Rentería alegó que, en este caso, la fiscalía se excedió en el término de investigación y que no solicitó autorización del tribunal. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público.