Panamá, 01 de mayo del 2026

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    Se agrava crisis

    China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá

    De acuerdo a Mulino, Beijing reconoce que la controversia por la concesión de Panama Ports se dirime en tribunales internacionales y no como crisis diplomática entre Estados.

    Martha Vanessa Concepción
    China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá
    Relación bilateral entre China y Panamá. Foto: Embajada de China.

    El Gobierno de China reconoció que la polémica en torno a los puertos cercanos al Canal de Panamá, explotados por una empresa china hasta que un fallo judicial tumbó la concesión, se resuelve ante los juzgados internacionales y no como un conflicto diplomático entre países, según aseguró este jueves el presidente panameño, José Raúl Mulino.

    +info

    Más de 100 buques con bandera panameña fueron retenidos en abril en plena fricción con ChinaAnte retención de buques con bandera panameña, países de la región respaldan a Panamá

    De acuerdo al mandatario, el gobierno del gigante asiático, a través de su embajadora, comunicó formalmente que reconoce que la controversia sobre los puertos debe resolverse en los tribunales arbitrales de Nueva York.

    “Celebro que ese mensaje venga acompañado de uno de llevar más tranquila la relación. Celebro el mensaje positivo y en lo que a mí respecta, no tengo ningún interés de escalar este problema con China, para eso están los dos procesos de arbitraje”, dijo Mulino.

    China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá
    José Raúl Mulino en conferencia de prensa.

    Este reconocimiento llega en un momento de alta tensión, marcado por el incremento en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. De acuerdo con datos del memorando de entendimiento de Tokio (Tokyo MOU), en abril de 2026 se registraron 147 retenciones, un alza del 194% frente a las 50 reportadas en el mismo mes de 2025. De ese total, 136 ocurrieron en territorio chino.

    Mulino calificó este incremento como “no normal” y señaló que podría tener implicaciones políticas. “Es un tema complejo y escabroso”, afirmó.

    Sin embargo, el mandatario insistió en que Panamá no mantiene un conflicto directo con el gigante asiático. “Es una marea que nos lleva producto de un problema de dos grandes”, afirmó.

    China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá
    Vista aérea del Puerto Balboa, lado Pacífico. LP / Alexander Arosemena

    En paralelo, defendió la actuación del Gobierno panameño respecto a la administración de los puertos, tras la finalización del contrato de Panama Ports Company, asegurando que no se trató de una expropiación, sino del cumplimiento de una orden judicial que obligaba al Estado a asumir el control de las terminales.

    Reiteró que el acercamiento de Beijing este jueves, propone “llevar más tranquila la relación”, aceptando que la disputa por la finalización del contrato de Panama Ports es un proceso legal donde ambas partes están presentando sus pruebas.

    Martha Vanessa Concepción


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