Panamá, 06 de septiembre del 2025

    China le responde a Estados Unidos por nueva medida contra ciudadanos de Centroamérica

    Henry Cárdenas P.
    Kevin Cabrera, embajador de Estados Unidos. Archivo

    La Embajada de China en Panamá reaccionó frente a las recientes acciones del gobierno estadounidense contra el Partido Popular Chino (PCCh), y a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.

    En su cuenta de X, la sede diplomática china en Panamá expresó que ha tomado nota de las “amenazas e intimidaciones de Estados Unidos” contra nacionales centroamericanos.

    “El único país que ha causado problemas en Centroamérica, guerras y escándalo de drogas es Estados Unidos. No es China quien anda desestabilizando a los países hispanos. ‘Influencia maligna del PCCh en Latinoamérica’, lo dice un embajador del país que más daño le ha ocasionado a Latinoamérica”, se plasma en el breve comunicado de la Embajada de China en Panamá.

    El pasado 26 de agosto de 2025, el embajador Cabrera, al ser consultado sobre si China representa una amenaza, dijo que se está viendo “es una amenaza por todo el mundo”. “Lo puedes ver aquí”, esto último en referencia a Panamá.

    A esto se suma que ayer, Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a ciudadanos centroamericanos que, según Washington, actúan en nombre del PCCh para “socavar el Estado de derecho” en la región.

    De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida busca contrarrestar lo que calificó como “influencia corrupta de China” en Centroamérica y estará enfocada en individuos que dirijan, financien, autoricen o respalden actividades que desestabilicen a los países del istmo.

    Henry Cárdenas P.

