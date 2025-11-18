Panamá, 18 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    China pide a los diputados panameños cancelar el viaje a Taiwán

    
    La embajadora Xu Xueyuan visitó la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2025. Foto tomada de @EmbChinaPa

    La embajada de la República Popular China en Panamá ha pedido a 10 diputados que suspendan “inmediatamente” cualquier viaje, contacto o intercambio oficial con Taiwán, alegando un impacto negativo en las relaciones diplomáticas bilaterales.

    “La eventual visita de ciertos diputados panameños a Taiwán sería el primer contacto oficial desde el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Eso viola gravemente el principio de una sola China y es una intervención en los asuntos internos de China”, señaló un portavoz de la embajada, luego de que La Prensa consultara si la embajadora Xu Xueyuan había solicitado a los diputados que se abstuvieran de ir a Taipéi.

    El portavoz confirmó que se les ha pedido a los diputados que “dejen de tener inmediatamente cualquier contacto o intercambio oficial de cualquier tipo y cancelen el plan de visitar Taiwán”.

    Entre los que, hasta ahora, han aceptado la invitación están Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), actual vicepresidente primero de la AN. También los diputados Betserai Richards y Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca); Edwin Vergara, del Panameñista; Julio de la Guardia y Manuel Cohen, de CD; Ronald de Gracia, de Realizando Metas (RM), y los independientes Jhonathan Vega, Yamirelys Chong y Eduardo Gaitán.

    Varios confirmaron a La Prensa que han recibido un mensaje por WhatsApp, supuestamente enviado por la embajadora Xu Xueyuan, en el que se les pide que desistan de viajar a Taipéi el próximo domingo, invitados por el gobierno taiwanés.

    En ese mensaje por WhatsApp se les recuerda que el principio de una sola China está reconocido por Naciones Unidas y que un viaje a Taipéi tendría “un gran impacto negativo” en las relaciones y la imagen de Panamá como actual miembro del Consejo de Seguridad del organismo.

    “Cualquier visita de un diputado panameño a Taiwán —bajo cualquier pretexto— se considera un intercambio oficial y viola este principio y, por tanto, la política exterior de Panamá”, sostiene el mensaje presuntamente escrito por la embajadora.

    La mayoría de los diputados ha dicho que atendió la invitación a fin de intercambiar experiencias y explorar oportunidades que beneficien a su circuito o al país.

    No solo la embajada china ha cuestionado el viaje. También lo hizo el presidente José Raúl Mulino, quien el 13 de noviembre escribió en X que la iniciativa “no goza del apoyo ni la aprobación de mi gobierno”.

    De hecho, el portavoz diplomático reconoció el rechazo del Ejecutivo a este periplo.

    “Hemos tomado nota de que últimamente el presidente Mulino, el canciller [Javier] Martínez Acha y la Cancillería han manifestado públicamente su posición al respecto, expresando que el gobierno panameño no respalda ni aprueba estas visitas”, señaló el portavoz.

    En paralelo, la embajada china invitó a un grupo de diputados a conocer ese país. Son cuatro, todos del PRD: Javier Sucre, Marcos Castillero, Flor Brenes y Nixson Andrade.

    El 12 de junio de 2017, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y las reanudó con China. De esta manera, Panamá se sumó a los 174 países que avalan la Resolución 2758 de 1971, de Naciones Unidas, que reconoce a China como el único representante ante ese organismo.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


