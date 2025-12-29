China protesta ante Panamá por la demolición del monumento en el mirador del Puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las reacciones continúan tras la demolición del monumento chino en el mirador del Puente de las Américas.

Este 29 de diciembre, el Gobierno de China calificó este hecho como un acto “gravemente erróneo” y confirmó que presentó una protesta formal ante el Estado panameño por la vía diplomática.

Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, en respuesta a una pregunta de un periodista de la agencia de noticias AFP, durante la conferencia de prensa de este lunes.

El portavoz de Exteriores Lin Jian en rueda de prensa. Tomada de internet

Según el vocero, el monumento representaba un testimonio de la amistad histórica entre China y Panamá, así como un homenaje a los trabajadores chinos que llegaron al istmo en el siglo XIX para participar en la construcción del ferrocarril transístmico y del Canal, algunos de los cuales perdieron la vida durante esas obras.

La noche del sábado 27 de diciembre, excavadoras ingresaron al área del mirador del puente de las Américas y demolieron el monumento chino. LP Elysée Fernández

Lin Jian señaló que la estructura también simbolizaba la integración de la comunidad china en la sociedad panameña y sostuvo que su demolición ha herido profundamente los sentimientos de la comunidad china residente en el país, además de contradecir el espíritu de las relaciones bilaterales.

“La demolición forzada constituye, por su naturaleza, un acto gravemente reprobable. Hiere profundamente los sentimientos de la amplia comunidad china en Panamá y va en contra del impulso general de la amistad entre China y Panamá”, sentenció.

El portavoz indicó que Pekín tomó nota de la indignación generada a nivel local y recordó que el presidente panameño, José Raúl Mulino, condenó públicamente la demolición y ordenó la reconstrucción inmediata del monumento en su ubicación original.

La noche del sábado 27 de diciembre, excavadoras ingresaron al área del mirador del puente de las Américas y demolieron el monumento chino. LP Elysée Fernández

A su vez, aseguró que China, al igual que el cuerpo diplomático en Panamá y la comunidad china, solicitó al Gobierno panameño esclarecer los hechos y adoptar medidas para revertir el impacto negativo del incidente en el menor tiempo posible.

La noche del sábado 27 de diciembre, excavadoras ingresaron al área del mirador del Puente de las Américas y demolieron el monumento chino, así como estructuras asociadas al mismo.

La operación, coordinada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, se ejecutó sin anuncio público previo, sin consulta conocida con la comunidad afectada y en horario nocturno.