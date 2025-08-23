China responde a acusaciones de Estados Unidos sobre supuesta ‘influencia maligna’ y defiende sus relaciones diplomáticas con Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, reaccionó a recientes declaraciones emitidas por el embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Marino Cabrera, señalando que en la actualidad Washington mantiene una política de contención hacia China, con afirmaciones que —según dijo— carecen de fundamento.

La diplomática recordó que China y Estados Unidos fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial y que, junto con otros países, contribuyeron a la creación del sistema internacional de posguerra.

Xu defendió el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá, destacando que estas han recibido respaldo de distintos sectores de la sociedad panameña y han impulsado proyectos de desarrollo económico.

En el conversatorio celebrado por el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá en el marco del 80° Aniversario del Triunfo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, la Embajadora Xu Xueyuan respondió a las… pic.twitter.com/hcvHDqgXXC — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) August 22, 2025

Añadió también que, a diferencia de otros países, China “ofrece apoyo desinteresado a Panamá” y que los señalamientos sobre una supuesta “influencia maligna” del Partido Comunista de China no tendrían sustento.

Las declaraciones de la embajadora se dieron en el marco del conversatorio organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá, con motivo del 80.º aniversario del triunfo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

La reacción de la misión diplomática china en Panamá se da luego de que el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera, de origen cubano, afirmara en una entrevista a UniVista TV que una de las prioridades de la política exterior planteada por el presidente Donald Trump en el hemisferio es contrarrestar lo que denominó la “influencia maligna” del Partido Comunista chino, la cual —según señaló— afecta tanto a Panamá como a otros países de la región.

Durante sus declaraciones, Cabrera subrayó que su mensaje no está dirigido contra la comunidad china que forma parte de la sociedad panameña desde hace décadas, sino específicamente contra el Partido Comunista chino y las prácticas que, a su juicio, perjudican a los países socios de Estados Unidos.

El delegado de Trump hizo énfasis en el caso de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal, manejados por la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la multinacional de Hong Kong CK Hutchison, que —según indicó— está bajo control del Partido Comunista chino.

“Esa es la influencia maligna del Partido Comunista chino, que no ayuda ni a Panamá, ni a Estados Unidos, ni a nuestro hemisferio”, señaló Cabrera.

Ante esto, la embajadora china también se refirió a la participación de empresas extranjeras en puertos panameños, afirmando que la inversión internacional responde al buen clima de negocios que ofrece el país y que la gestión de dichas compañías debe contribuir a la neutralidad del Canal y a la confianza de la comunidad internacional.

Esto, debido a la controversia generada por la posible venta de los activos portuarios que maneja la multinacional de Hong Kong CK Hutchison, entre los que se incluyen las operaciones de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal.

La operación financiera, estimada en unos 23 mil millones de dólares, se ha encontrado con varios obstáculos relacionados con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China desde marzo de este año, cuando el consorcio liderado por BlackRock y Terminal Investment Limited (TIL) —filial de Mediterranean Shipping Company (MSC)— anunció las negociaciones para adquirir los 43 puertos de CK Hutchison.

Frank Sixt, director ejecutivo y director financiero del grupo CK Hutchison Holdings Limited, admitió que la transacción se ha retrasado, pero no es un problema en sí, aunque sostuvo que podría concretarse en 2026.

Por su parte, Panamá continúa con un proceso judicial con demandas de inconstitucionalidad contra el contrato suscrito entre el Estado panameño y PPC, interpuestas por la Contraloría General de la República, que ha señalado que esa concesión no beneficia al país y es un contrato “leonino”.

PPC, por su parte, aseguró que colaborará con el Gobierno y pidió respetar la seguridad jurídica como base para la inversión extranjera.

Además, el presidente panameño, José Raúl Mulino, durante su conferencia de prensa del pasado 7 de agosto, afirmó que, aunque el contrato suscrito entre el Estado y PPC es “lesivo al interés nacional”, recalcó que está abierto a conversar con la empresa. “Podemos hablar, sí, claro que podemos hablar... pero bajo ningún pretexto vamos a mantener un contrato leonino contrario a los intereses nacionales”, expresó.