China sostiene que no hay pruebas que la vinculen a ciberataques y repudia el Convenio de Budapest

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Embajada de China en Panamá rechazó recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, quien aseguró que los fabricantes chinos no utilizan tecnología “confiable”.

A través de un comunicado divulgado en redes, la embajada china rechazó que se utilice el Convenio de Budapest sobre delitos informáticos para cuestionar a la empresa Huawei y vincularla con temas de ciberseguridad.

Estos señalamientos -aseguró- carecen de fundamento y aseguró que responden a una “manipulación política”.

El comunicado surge luego de una entrevista ofrecida por el embajador Cabrera al segmento Quesiqués, de La Prensa, donde aseguró que China utiliza tecnología que “no es confiable. Y si fuera confiable, ellos firmarían convenios como el de Budapest”.

El Convenio de Budapest fue aprobado en 2001. Panamá y Estados Unidos son signatarios. La embajada china opinó que el acuerdo no tiene carácter global y que solo 81 de los 195 “países del mundo” se han adherido al mismo.

“¿Cómo se puede afirmar que China es uno de los pocos países que no lo han firmado?”, cuestionó el portavoz de la embajada asiática, al señalar que la mayoría de los Estados no son parte del convenio.

Aseguró que China combate activamente los ciberataques y promueve la cooperación internacional basada en el respeto mutuo y la igualdad. Sostiene que no hay pruebas que respalden la participación china en ciberdelitos.

“Yo diría que no es una tecnología confiable y, si lo fuera, ellos firmarían convenios como el de Budapest".



Kevin Marino Cabrera - Embajador de Estados Unidos en Panamá



Mira el episodio completo de #QUESIQUÉS en https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/LWdsoi4vbz — La Prensa Panamá (@prensacom) May 3, 2026

Cabe resaltar que en abril de 2025, el Concejo de Panamá aprobó un acuerdo propuesto por el alcalde del distrito, Mayer Mizrachi, el cual establece que las compras de tecnología —tanto software como hardware— solo se realizarían a empresas cuya casa matriz esté ubicada en países que formen parte del Convenio de Budapest.

Esta medida impide que la alcaldía capitalina adquiera tecnología de empresas chinas, dado que China no ha suscrito dicho convenio.

A su vez, en junio de ese mismo año, la Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, reemplazaría equipos de telecomunicaciones de Huawei —instalados en 13 puntos del país— por tecnología estadounidense considerada “más segura”, bajo la premisa, de que buscaban “salvaguardar a nuestros ciudadanos y proteger la seguridad nacional de nuestros países de la amenaza del Partido Comunista Chino”.

El Convenio de Budapest, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, es el tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, que trata sobre infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes.