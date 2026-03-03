Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CRISIS HÍDRICA

    Chitré sin agua potable: entre el déficit estructural y el hartazgo ciudadano

    Desde hace diez meses, comunidades de Los Santos y Herrera no pueden consumir agua potable debido a la contaminación de las fuentes y a fallas en el sistema.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Chitré sin agua potable: entre el déficit estructural y el hartazgo ciudadano
    Residentes de Chitré protestan contra la falta de agua. Cortesía

    La crisis del agua potable en la península de Azuero, específicamente en las provincias de Herrera y Los Santos, ha dejado de ser un problema silencioso para convertirse en un reclamo abierto.

    +info

    Una multa que tardó 12 años en pagarse: el caso Campos de Pesé por la contaminación del río La VillaRío La Villa y la factura de la inacción ambientalResponsabilidad ambiental en la cuenca del río La Villa y el Estibaná

    Así lo sostiene el empresario y residente de Chitré, provincia de Herrera, Jorge Anel Samaniego, quien advierte que la situación no afecta únicamente a un distrito en particular, sino a toda la región. “El problema que tenemos no es solamente de una ciudad o de un distrito; es de toda la península de Azuero”, afirmó.

    Samaniego recordó que, desde hace unos diez meses, la contaminación del río La Villa —principal fuente de abastecimiento— dejó de ser un “secreto a voces”. “El río tiene el agua contaminada y no es mentira”, subrayó Samaniego quien dijo que en el caso de Chitré hay zonas donde ni siquiera está llegando el agua.

    Chitré sin agua potable: entre el déficit estructural y el hartazgo ciudadano
    Técnicos del Ministerio de Ambiente han realizado operativos en el río La Villa, vital para el consumo humano en Herrera y Los Santos. Cortesía

    Según explicó, en la cuenca se vierten agroquímicos y desechos de procesos agropecuarios; además, se utiliza el recurso para riego. También señaló prácticas inadecuadas en actividades ganaderas que, por reducir costos, omiten tratamientos adecuados de los residuos. “Todo eso termina pasándonos factura a los ciudadanos”, cuestionó. Actualmente en Chitré se llevan a cabo protestas pacíficas.

    Degradación ambiental

    El empresario advirtió que la degradación ambiental también responde a la falta de reforestación y al incumplimiento de normas básicas de manejo. “No hay problema con que usted sea ganadero o productor, pero tiene que cumplir protocolos de limpieza y tratamiento. No se puede simplemente abrir una compuerta y dejar que todo vaya al río”, expresó.

    A su juicio, la ausencia de controles efectivos y de fiscalización ha permitido que la contaminación se prolongue más de lo debido, profundizando una crisis que impacta directamente en el acceso al agua potable.

    Frente a este escenario, Samaniego asegura que la población ha agotado su paciencia. “La población está harta”, dijo, al referirse a la organización de caminatas y manifestaciones pacíficas en Chitré.

    Recordó que, cuando iniciaron las protestas, la respuesta que recibieron fue que debían “seguir aguantando y seguir sacrificándose”. “No sé a qué nivel de sacrificio quieren que lleguemos”, cuestionó.

    El diagnóstico

    Esta crisis del agua potable ha puesto bajo presión a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). La directora regional en Herrera, Yauruslasis Ibarra, reconoció en el programa radial 180 Minutos que el problema no es reciente y que responde a una deuda histórica en infraestructura.

    Chitré sin agua potable: entre el déficit estructural y el hartazgo ciudadano
    El río La Villa entre Los Santos y Herrera. Foto: Alexander Arosemena

    “Chitré era una pequeña bomba de tiempo en cuanto a producción de agua potable”, afirmó, al explicar que el crecimiento poblacional —que ronda entre 60.000 y 70.000 habitantes— superó hace años la capacidad de una planta diseñada en la década de 1970.

    En cuanto a la situación actual, Ibarra sostuvo que el sistema muestra signos de recuperación, aunque todavía no puede certificarse el agua como apta para el consumo humano. “Tenemos una recuperación de la red de entre 92% y 95% de los puntos del acueducto con agua potable”, detalló.

    No obstante, aclaró que persisten bajas presiones en sectores altos y críticos, y que el proceso de desinfección de la red aún no concluye. “Todavía nos mantenemos con un agua no apta para consumo humano”, insistió, y subrayó que la certificación final dependerá de los análisis del Ministerio de Salud.

    El déficit estructural es evidente en las cifras. La demanda actual oscila entre 9,5 y 10 millones de galones diarios, mientras que la producción en verano apenas alcanza entre 6 y 6,4 millones. En invierno, cuando aumentan las turbiedades del río, puede descender a 5,7 millones.

    “Tenemos un déficit grande de producción de alrededor de cuatro millones de galones diarios”, admitió. Aunque las pérdidas por roturas no son significativas —con un 90% de atención en menos de 24 horas—, el envejecimiento del sistema complica la operación. “Hemos encontrado válvulas de 1962 y 1963 ya inoperativas”, reveló.

    La contaminación

    Sobre la contaminación del río La Villa, principal fuente de abastecimiento, la funcionaria explicó que la pérdida del bosque de galería y la escorrentía han incrementado la turbiedad, creando un “caldo de cultivo” para microorganismos.

    “La turbiedad es el alimento de la contaminación microbiológica”, precisó. Indicó que, aunque se han detectado metales pesados en niveles normales para cuerpos de agua, el principal reto ha sido la presencia de microorganismos que exceden la capacidad de tratamiento de la planta actual.

    Ante la cercanía de la temporada lluviosa, el Idaan ha implementado un sistema de alerta temprana. Ibarra explicó que se instaló una sonda multiparamétrica en la parte media del río para anticipar variaciones en la calidad del agua antes de que llegue a la toma. “Eso nos permitirá conocer los niveles de turbiedad y pH para tomar acciones inmediatas”, señaló.

    En materia de distribución, la directora descartó una sectorización formal, aunque reconoció que el déficit impide garantizar un suministro continuo a toda la población. “Tenemos un 95% de la población con agua en la red, pero no es un servicio 24/7 en todos los sectores”, explicó. Entre 45% y 50% del acueducto mantiene servicio permanente, mientras que en zonas críticas se han perforado nuevos pozos para reforzar la oferta.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más