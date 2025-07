Christian Tejeira: ‘Deberíamos pedir certificado de salud mental a los políticos’

Exclusivo Suscriptores

¿Ameritaría pedir certificado de salud mental a los políticos?

Sí, porque el político interactúa con muchas personas, necesita saber manejar su frustración y controlar su carácter. Eso debería incluirse como un requisito en la documentación que remiten al Tribunal Electoral. Un requisito de verdad, no opcional. Y para todos los políticos, empezando por la Asamblea. Son personas que toman decisiones sobre millones de personas.

¿Por qué la Asamblea?

Porque lo que vimos esta semana es el ejemplo perfecto de que necesitamos esa certificación.

Su lectura, desde la psicología, del incidente.

Resultado de la acumulación de frustraciones mal manejadas. Eso seguirá y con detonantes cada vez peores, porque llenan el vaso muy rápido... O acumulan. Es como Betserai Richards: la próxima pega. Y va a ser más agresivo que Bolota.

Volviendo al certificado de salud mental, ¿qué pasaría con los que tienen un diagnóstico? ¿Adiós política?

No necesariamente. Pero tendrían que presentar su certificado de atención periódicamente. Un certificado de que se están atendiendo.

¿Ante quién?

Ante Recursos Humanos de la entidad en la que están.

¿Qué tan justo es eso en un país donde todo se filtra, y el estigma es tan enorme como el juega vivo?

La verdad es que el primer paso tendría que ser educarnos en salud mental. Se habla mucho más ahora, pero solo la palabra es la que está de moda. La acción, no.

En este país, ¿no le iría mejor al que compra un certificado de que está bien, que al honesto que sí busca ayuda y rompe con el estigma diciéndolo?

No es lo que se esperaría de una sociedad pensante. Pero, lastimosamente, así es.

Si no somos una sociedad pensante, ¿qué somos?

Impulsiva, agresiva e intolerante a la frustración.

Los diagnósticos en salud mental no son exactos. Y en algunas patologías son subjetivas y según la lectura del terapeuta. ¿Sería justo pedir esos certificados?

¿Por qué no, si también se les exige a los médicos, pilotos, docentes y otros? Y también a los que aspiran a estudiar Medicina en la universidad.

¿En la privada también o solo en la pública?

En ambas. Está en los requisitos. Hoy estamos votando a ciegas y dejándoles los cargos de alto poder a personas que no sabemos si son mentalmente estables o no.

¿Existirá alguien mentalmente estable?

Todos tenemos algo, en menor o mayor grado. Pero hay que cuidarse de los de mayor grado si van a tomar las decisiones por uno.

¿Y hay alguna diferencia verificada entre los funcionarios a los que se les exige y a los que no el certificado? ¿Conocemos los resultados de esa práctica?

No.

¿Quién debería emitir los certificados de salud mental? ¿Psicólogos o psiquiatras, neurólogos, internistas o… quién?

La ley solo habla de los especialistas en salud mental. O sea, psicólogos y psiquiatras.

Los psiquiatras no quieren que ustedes los psicólogos puedan emitir esos certificados, porque no estudiaron Medicina. Su respuesta.

Pero vemos los comportamientos basados en sus evaluaciones diagnósticas.

Si está en la ley, ¿por qué no se cumple?

Porque lo que dice la ley es que en el caso de que alguien lo pida, debe hacerlo ante un especialista de la salud mental. En caso de que alguien lo pida. No es requisito.

¿Por qué no tenemos una ley robusta de salud mental?

Porque no hay voluntad. Eso no está en la estructura de los gobiernos. Por ejemplo, en un accidente donde muere alguien, ¿alguien atiende a los familiares? No. El sistema no te lleva a eso. Es solo si tú quieres o si tú no quieres.

Lo mismo pasa con las hospitalizaciones. Cualquier paciente se puede ir voluntariamente porque no hay hospitalización involuntaria.

Y debería haberla, porque la persona está en riesgo y no se debería poder mandar sola. Salir la expone más al peligro, y a veces, a otros también.

¿Qué debería hacer el Estado con las personas con problemas de salud mental que viven en las calles?

Ellos sí necesitarían un subsidio, pero el problema es que en Panamá saldrían, ahí sí, los familiares a “cuidarlos”.

De sus pacientes, ¿qué porcentaje dice sin pena que recibe atención psicológica o psiquiátrica?

Pensaría que solo el 40% lo dice sin pena. El resto lo esconde.

¿Para qué sirve y qué hace el departamento de Psicología de la Asamblea?

Atiende a los funcionarios. Los diputados no van.

¿Qué impacto tiene en una nación ser gobernada por personas emocionalmente inestables?

Un caos emocional. Si tienes a un mandatario bipolar y no se trata, el país tendría tantas altas y bajas como él. Si es depresivo, ¿cómo tomaría decisiones racionales? Si tiene trastornos de ansiedad, sería un país acelerado. Ya, todo ya.

¿Existen personas no ansiosas?

Ja, ja. Todos tenemos un grado de ansiedad.

¿En Panamá hay más políticos psicópatas o narcisistas?

Narcisistas. La vestimenta, las placas en los carros, grandes siempre, la actitud…

Los políticos que deciden correr son…

Para entrar en ese mar de tiburones, valientes.

¿Entonces por qué vemos a tantos políticos cobardes?

Porque se vuelven tiburones.

Qué detalle llamativo ve, por ejemplo, en… Bolota.

Necesita acentuar lo que dice con los gestos que hace, como si lo que dijera no tuviera fuerza suficiente. Y no te mira fijamente.

¿En Betserai?

Habla con la mirada.

¿En Mulino?

Complejo napoleónico.

¿En Martinelli?

Su capacidad de vivir la vida que se fabricó en la mente.

¿En Benicio?

Habla poco. Tiene una seriedad peligrosa. Como cuando un tigre identifica a su presa.

¿En Varela?

Que reprime sus emociones, y las que muestra no son las verdaderas.

¿En el PRD?

Su trabajo “en equipo”.

¿Estamos normalizando el desequilibrio emocional como parte del liderazgo político?

Considero que sí. Y la falta de aprender a gestionar emociones y adversidades.

¿El poder atrae a los mentalmente inestables… o los vuelve así?

Al que no atrae inestable, lo vuelve inestable.

Y entonces o lo absorbe o lo expulsa…

Mayormente lo absorbe, porque la política los hace empezar a ver la vida distinta. Desde el poder se siente que todo se puede obtener.

¿El poder daña o solo revela al político que ya estaba mal?

Al que no estaba mal, lo daña.

¿Los políticos mienten porque son políticos, o se hacen políticos porque ya sabían mentir bien?

Aprenden a mentir. Desde la campaña, donde les toca cautivar a la población. Y decir la verdad no es popular.

¿Se puede hacer campaña sin ser narcisista?

No. La verdad es que necesitan hacerse los pritis.

¿Qué patrón psicológico tiene alguien que vota por la misma persona aunque lo estafen una y otra vez?

Síndrome de Estocolmo. Le quedas cogiendo cariño al que te tiene secuestrado.

¿Qué mecanismo de defensa usan los que dicen “roba, pero hace”?

Eso no es mecanismo de defensa. Eso es juega vivo.

¿Qué dice del sistema político panameño que cada vez oigamos más la palabra ‘cueco’ como insulto?

Que como no hay argumentos sustanciales para debatir, hay que denigrar y desviar la atención.

¿Los insultos políticos son estrategia o falta de neuronas?

Falta de estrategia.

¿Esa agresividad política refleja a la sociedad o la moldea?

Refleja las carencias emocionales de la sociedad entera. Que se da en otros escenarios también, pero que ahí se vieron por televisión.

¿Por qué los panameños van cada vez más donde coaches y cada vez menos donde los especialistas de la salud mental?

Porque la gente busca que le digan lo que quieren oír.

¿Es eso, o ustedes son caros… cuando se consiguen las citas?

El coach es más caro. Y promete mejoras más inmediatas, que la mayoría de las veces no cumple o no sostiene a largo plazo.

¿Se puede tener salud mental en redes hablando de política?

Si eres un experto manejando la frustración, quizá.

¿Qué pasa cuando un país se informa por reels?

Se informa superficialmente y sin oír todas las versiones, y así mismo de errático toma las decisiones.

¿Qué diría Freud del populismo?

Que la gente tiene necesidad de recibir afecto. Y el político busca afecto porque necesita ganar.

¿Qué le pasa al cerebro cuando escucha corrupción por enésima vez y no pasa nada?

Lo normaliza y la sociedad empieza a actuar así en automático. Lo generaliza en todas sus actuaciones.

¿Qué tipo de ciudadanía se forma cuando el ejemplo es atacar al que piensa distinto?

Una ciudadanía insensible que se vuelve inescrupulosa.

¿Es sano desinformarse para no deprimirse… o ya es estrategia de supervivencia?

Ya es estrategia de supervivencia. Estar al día en un país donde surgen tantas noticias te desarrolla aversión y desconfianza en todo.

Perfil: psicólogo clínico con maestría en Educación. Es docente universitario y desde 2019, presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos.