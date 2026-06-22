Panamá, 22 de junio del 2026
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    Departamento de Estado

    Christopher Landau encabeza delegación de Estados Unidos en cumbre regional; se reunirá con Mulino

    Henry Cárdenas P.
    Christopher Landau encabeza delegación de Estados Unidos en cumbre regional; se reunirá con Mulino
    Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. Tomada de X

    Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, está al frente de la delegación de ese país que participará en la edición 56 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Panamá.

    La información fue confirmada por el Departamento de Estado, que adelantó que el subsecretario Landau se reunirá con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

    Asimismo, tendrá encuentros con otros altos funcionarios extranjeros y socios regionales para impulsar las prioridades de Estados Unidos, entre ellas la soberanía, la seguridad fronteriza, la gobernanza democrática, la seguridad regional, la competitividad comercial y una OEA más responsable, según se indica en un comunicado.

    De igual forma, el Departamento de Estado resalta que Landau también busca fortalecer una mayor cooperación para abordar la migración ilegal, la delincuencia transnacional y los desafíos de seguridad compartidos —incluso en Haití y Nicaragua—, al tiempo que se trabajará en una transición democrática en Venezuela, se protegerá la democracia boliviana y se promoverá alianzas económicas de confianza.

    Panamá es sede de la Asamblea General de la OEA los días 22 y 23 de junio y, paralelamente, el Gobierno panameño celebra los 200 años del Congreso Anfictiónico.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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