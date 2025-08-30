Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reestructuración

    Cierran sucursal del Banco Hipotecario en Bocas del Toro; sigue Panamá

    Mario De Gracia
    Cierran sucursal del Banco Hipotecario en Bocas del Toro; sigue Panamá
    Fachada del Banco Hipotecario Nacional en la Avenida Balboa (BHN). Elysée Fernández

    El Banco Hipotecario Nacional (BHN) cerró su sucursal de Changuinola, Bocas del Toro, este viernes 29 de agosto. Es el primer cierre oficial de una oficina del banco tras el anuncio de que será transformado en un instituto de fomento a viviendas de interés social.

    +info

    Recortes en el presupuesto 2026 marcan el rumbo de las entidades públicas que desapareceránBanco Hipotecario registra morosidad del 94%, inician proceso de saneamientoEn 80% se reducirá la nómina del Banco Hipotecario Nacional; anuncian transformación del Banco de Desarrollo Agropecuario

    Las operaciones de Bocas del Toro serán gestionadas ahora desde la oficina del BHN en David, Chiriquí. Consecuentemente, se cerrará la oficina de Villa Guadalupe, Ciudad de Panamá, el próximo 12 de septiembre.

    En la capital, la sede central del banco en Avenida Balboa será la que atienda a la clientela de Villa Guadalupe después de su cierre.

    La reestructuración de la entidad también se percibe desde el presupuesto que le asignó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal de 2026.

    Cierran sucursal del Banco Hipotecario en Bocas del Toro; sigue Panamá
    Comisión de Presupuesto de la Asamblea. LP/Ohigginis Arcia

    El pasado jueves 28 de agosto, su director, Alberto Ortega Maltez, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de $10.3 millones, únicamente destinado al funcionamiento, puesto que no hay rubro de inversión.

    A pesar de que el BHN mantiene una alta morosidad, su presupuesto de ingresos al final del año 2025 ascendería $12.7 millones, de los cuales ya ha recaudado $8.9 millones, según señaló Ortega en la Comisión de Presupuesto.

    En esa comparecencia se adelantó el cierre paulatino de las sucursales, además del proceso de reducción del personal que sufrirá. El BHN se convertiría en un instituto que entraría bajo el paraguas de la Caja de Ahorros, al cual se le asignó un presupuesto para 2026 de B/.1,732.1 millones.

    Además de Panamá y Bocas del Toro, la sucursal de Penonomé, Coclé cerrará el próximo 29 de septiembre. También cerrará la sucursal de Chitré, Herrera el próximo 3 de octubre.

    Según comunicado del BHN, los cierres responden a factores geográficos, financieros y de demanda de servicio, a fin de optimizar el uso de recursos y fortalecer la sostenibilidad operativa del banco.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más