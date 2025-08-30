Cierran sucursal del Banco Hipotecario en Bocas del Toro; sigue Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) cerró su sucursal de Changuinola, Bocas del Toro, este viernes 29 de agosto. Es el primer cierre oficial de una oficina del banco tras el anuncio de que será transformado en un instituto de fomento a viviendas de interés social.

Las operaciones de Bocas del Toro serán gestionadas ahora desde la oficina del BHN en David, Chiriquí. Consecuentemente, se cerrará la oficina de Villa Guadalupe, Ciudad de Panamá, el próximo 12 de septiembre.

En la capital, la sede central del banco en Avenida Balboa será la que atienda a la clientela de Villa Guadalupe después de su cierre.

La reestructuración de la entidad también se percibe desde el presupuesto que le asignó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal de 2026.

El pasado jueves 28 de agosto, su director, Alberto Ortega Maltez, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de $10.3 millones, únicamente destinado al funcionamiento, puesto que no hay rubro de inversión.

A pesar de que el BHN mantiene una alta morosidad, su presupuesto de ingresos al final del año 2025 ascendería $12.7 millones, de los cuales ya ha recaudado $8.9 millones, según señaló Ortega en la Comisión de Presupuesto.

En esa comparecencia se adelantó el cierre paulatino de las sucursales, además del proceso de reducción del personal que sufrirá. El BHN se convertiría en un instituto que entraría bajo el paraguas de la Caja de Ahorros, al cual se le asignó un presupuesto para 2026 de B/.1,732.1 millones.

Además de Panamá y Bocas del Toro, la sucursal de Penonomé, Coclé cerrará el próximo 29 de septiembre. También cerrará la sucursal de Chitré, Herrera el próximo 3 de octubre.

Según comunicado del BHN, los cierres responden a factores geográficos, financieros y de demanda de servicio, a fin de optimizar el uso de recursos y fortalecer la sostenibilidad operativa del banco.