Cierre de oficinas públicas en Panamá este 15 de agosto de 2025 por fundación de Panamá Viejo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las oficinas públicas, tanto nacionales como municipales, estarán cerradas este 15 de agosto de 2025 por ser día feriado en la provincia de Panamá.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 135 del 30 de diciembre de 2024, se ordena el cierre de las instituciones públicas debido a la celebración de los 506 años de la fundación de Panamá Viejo.

La Junta Comunal de Parque Lefevre informó que el tradicional desfile en la ruta de Panamá Viejo no se realizará este viernes, sino el domingo 17 de agosto, a partir de las 10:00 a.m., con la participación de varias bandas independientes y cívicas.

Además, se anunció una feria gastronómica para los días 29, 30 y 31 de agosto.

Este feriado no aplica en otras provincias, donde las actividades continuarán con normalidad.