    Legislativo

    Cinco datos que resumen el cierre de sesiones de la Asamblea Nacional

    Eliana Morales Gil
    Diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera en el pleno legislativo. LP/Elysee Fernández.

    La Asamblea Nacional cerró este jueves 30 de octubre su periodo ordinario de sesiones en un ambiente que no escapó a la polémica. Desde el podio, el diputado panameñista Jorge Herrera, presidente del Legislativo, intentó equilibrar la balanza entre los reclamos y la necesidad de mostrar resultados.

    Habló de diálogo, de transparencia y de trabajo.

    “Hay que insistir en que lo que quiere la población es transparencia, cero corrupción, trabajar con honestidad”, dijo, en una frase que resumió la contradicción del momento: un llamado a la transparencia en un órgano del Estado que minutos antes fue criticada por frenar los proyectos anticorrupción impulsados por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy.

    Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    Herrera apostó por el tono conciliador. “Nos propusimos ser un puente, no un muro”, aseguró, en un intento de presentar su gestión como una etapa de “diálogo” y “encuentro”. Enumeró 40 leyes aprobadas, desde la de interés preferencial hasta la creación del Banco de Alimentos, y reivindicó la labor de las comisiones.

    Sin embargo, ninguna de las normas mencionadas toca el fondo del malestar ciudadano: la falta de rendición de cuentas y el exceso de privilegios dentro del propio Palacio Justo Arosemena.

    Prometió que en enero abrirá el debate sobre los cambios al reglamento interno, con la posibilidad de eliminar privilegios a los propios diputados. “No tengo miedo a discutir nada”, aseguró.

    A continuación cinco datos del cierre de sesiones:

    1. 40 leyes aprobadas Herrera destacó una cifra “sin precedentes”, aunque la mayoría son de gestión administrativa o sectorial.

    2. Proyectos anticorrupción sin debate: La Comisión de Gobierno, presidida por Luis Eduardo Camacho, archivó dos propuestas anticorrupción del procurador Luis Carlos Gómez Rudy, tema que generó el desencuentro del día.

    3. Promesa de reforma interna: El presidente del Legislativo anunció que en enero se discutirá la reforma al reglamento interno de la Asamblea, un compromiso que otros mandatarios legislativos han incumplido.

    4. Defensa de los funcionarios: Herrera pidió “respeto para el personal que sí trabaja” y defendió el recurso humano del Legislativo.

    5. Cierre sin autocrítica: Pese a las alusiones a la transparencia, el discurso evitó referirse a los cuestionamientos por la planilla legislativa o por la falta de avances en fiscalización.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


