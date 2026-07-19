Cinco empresas compiten por contrato de $7.1 millones para nueva sede regional del Tribunal Electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diseño arquitectónico está inspirado en la sede principal del Tribunal Electoral, en Ancón.

Un total de cinco empresas presentó propuestas en la licitación pública para la construcción de la nueva sede regional del Tribunal Electoral (TE) en Santiago de Veraguas, un proyecto cuyo precio de referencia es de $7.1 millones.

Las ofertas fueron presentadas, este viernes 17 de julio, por Constructora AG, S.R.L., con una propuesta de $6.4 millones; el Consorcio Sofratesa AEI, por $7.8 millones; Ingeniería REC, S.A., también por $7.8 millones; el Consorcio Tribunal Electoral, con una oferta de $7.9 millones; y Constructora Pacífico Atlántico, S.A., por $7.5 millones.

Ahora, una comisión evaluadora revisará la documentación presentada por cada uno de los proponentes para determinar si cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

La sede regional será construida en un terreno de 5,143 metros cuadrados, ubicado junto a las oficinas de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en Santiago.

Ariadna Bruggiati, directora de Infraestructura del TE, explicó que el proyecto contempla la construcción de dos edificios: la sede principal, de dos plantas, y un edificio anexo.

En la sede principal funcionarán las direcciones de Cedulación y Registro Civil, mientras que en el segundo nivel estarán los juzgados electorales y la Dirección de Organización Electoral.

El edificio anexo, de menor tamaño, albergará la fábrica de cédulas.

Ambas estructuras estarán conectadas, ya que en el nivel superior del anexo se habilitará un área para almacenar el “material sensitivo” que utiliza la Dirección de Organización Electoral durante el Plan General de Elecciones (Plagel). Para facilitar su traslado, se construirá un elevador de uso exclusivo.

La funcionaria detalló que el complejo contará con 61 estacionamientos y que la azotea de la sede principal quedará preparada para la construcción de un nivel adicional en el futuro.

El diseño arquitectónico está inspirado en la sede principal del Tribunal Electoral, ubicada en Ancón, en la ciudad de Panamá, con un estilo colonial y anglo-canalero. No obstante, incorporará elementos contemporáneos, como amplias superficies de vidrio fijo y corredizo.

“La fachada principal será la que tenga la mayor cantidad de vidrio”, señaló Bruggiati.