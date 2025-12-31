Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Retos de un nuevo año

    Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026

    Eliana Morales Gil
    Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026
    Pleno de la Asamblea Nacional este 2 de julio de 2024. LP/Elysée Fernández

    El calendario cambia, pero varios pendientes siguen intactos en el Palacio Justo Arosemena. Para 2026, la Asamblea Nacional arrastra al menos cinco importantes tareas que pondrán a prueba su capacidad de orden interno, control político y credibilidad ante una ciudadanía que exige transparencia y rendición de cuentas.

    Nombrar al Defensor del Pueblo

    La primera tiene fecha marcada. En marzo de 2026 vence el periodo del actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, y será el pleno legislativo el que deba designar a su reemplazo, como lo establece la Constitución, que asigna al órgano Legislativo la potestad de nombrar al titular de la Defensoría del Pueblo. La elección volverá a abrir el debate sobre independencia, cuotas políticas y el verdadero alcance del cargo.

    Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026
    Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, presentó el informe de situación de los derechos humanos en Panamá. LP/Anel Asprilla.

    Nombrar al subcontralor

    La segunda tarea también deriva de una competencia constitucional directa del Legislativo. El 17 de septiembre de 2025, el pleno leyó la renuncia del subcontralor de la República, Elí Felipe Cabezas, quien dejó el cargo por “motivos personales”. En su carta dirigida al contralor general, Anel Flores, Cabezas recordó que había sido nombrado por la Asamblea mediante resolución en agosto de 2024 y que asumió funciones en enero de 2025.

    Desde entonces, el puesto permanece vacante y le corresponde nuevamente al pleno nombrar a su sustituto, una decisión clave para el sistema de fiscalización del gasto público.

    Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026
    Edificio sede de la Contraloria General de la República. LP/Archivo

    Reducir la planilla

    La tercera tarea es más incómoda porque toca la casa por dentro: reducir la planilla legislativa. Es una promesa que el presidente de la Asamblea, el diputado panameñista Jorge Herrera, incluyó en su discurso del 1 de julio de 2024, cuando asumió la presidencia del órgano. Los números, sin embargo, cuentan otra historia.

    En noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría General de la República, la Asamblea tenía a 5,631 funcionarios en planilla.

    Le puede interesar: De 3,067 a 5,631 funcionarios: el dramático ascenso en la planilla de la Asamblea Nacional

    Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026
    Funcionarios de la Asamblea con pancartas que dicen "no somos botellas". LP/Archivo

    Los cambios al reglamento interno

    La cuarta tarea pendiente apunta a las reglas del juego. Herrera también se comprometió a impulsar cambios al reglamento interno orgánico de la Asamblea, con el objetivo de reducir privilegios de los diputados y revisar prácticas administrativas que durante años han alimentado críticas ciudadanas. La reforma sigue sin avanzar, pese a que toca temas sensibles como beneficios, uso de recursos y funcionamiento del pleno.

    Un magistrado del Tribunal Electoral

    La quinta tarea también tiene un componente constitucional claro: nombrar al reemplazo de uno de los magistrados del Tribunal Electoral (TE). En este caso, se debe atender el relevo del magistrado Alfredo Juncá, quien fue electo por el pleno en enero de 2017 y ocupa uno de los tres escaños que la Constitución reserva al Legislativo para ese órgano.

    La Carta Magna y la ley orgánica del Tribunal Electoral establecen que cada poder del Estado nombra a uno de sus magistrados, por lo que la Asamblea deberá abrir el proceso y elegir a la persona que reemplazará a Juncá.

    Las promesas de Jorge Herrera

    El diputado Jorge Herrera, del Partido Panameñista, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 1 de julio de 2025, tras una votación que reflejó un acuerdo interpartidario para derrotar al oficialismo.

    Herrera llegó a la principal silla del Palacio Justo Arosemena con los votos del Partido Panameñista, colectivo que preside, y el apoyo de los diputados independientes de Vamos, la bancada Seguimos y algunos diputados de Cambio Democrático.

    Cinco tareas pendientes de la Asamblea Nacional para 2026
    Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional y presidente electo del Partido Panameñista. Anel Asprilla

    La suma de apoyos le permitió encabezar la junta directiva para el periodo legislativo 2025–2026, con una agenda marcada por promesas de orden interno, reducción de la planilla y revisión de privilegios. Varias de esas ofertas siguen pendientes y hoy forman parte de los desafíos que la Asamblea enfrenta de cara a 2026, bajo la mirada de las mismas bancadas que facilitaron su llegada a la presidencia.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más