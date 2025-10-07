Boyd Galindo sobre presupuesto del Minsa: ‘En muchos hospitales tenemos solo para avanzar 6 meses’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acudió a la Asamblea Nacional este martes 7 de octubre para responder un cuestionario ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

Presupuesto

Sobre el proyecto de presupuesto general del Estado de cara a la vigencia fiscal 2026, Boyd Galindo señaló que en muchos hospitales habría solo dinero para avanzar 6 meses.

Al tiempo, explicó que ello implicaría buscar traslados de partidas adicionales el próximo año 2026.

“Ya está bueno que el ministro esté de pordiosero buscando plata”, dijo el diputado Carlos Tito Afú, al referirse al tema, poniendo de plano que mantiene un anteproyecto de ley que establecería un porcentaje mínimo de asignación presupuestaria para el Minsa.

Sin embargo, desde el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la idea de leyes especiales que establezcan topes mínimos de presupuesto a algunas entidades no encuentran agrado.

Diferentes diputados pidieron al ministro Boyd Galindo que incida dentro del Ejecutivo para que pida al Ejecutivo más fondos, considerando que durante su comparecencia, hizo referencia a problemáticas que recaen en la falta de dinero para atender la red de centros médicos que gestiona el Minsa.

En ese sentido, diputados cuestionaron al ministro particularmente sobre el Hospital Nicolás A. Solano (HNAS), en Panamá Oeste, y el Hospital Luis Chicho Fábrega, en Veraguas.

Hospital Nicolás Solano

Boyd Galindo respondió preguntas sobre la atención brindada a pacientes del HNAS de Panamá Oeste. El ministro defendió la gestión que hizo el personal médico con respecto a la atención de la panameña Laritza Jiménez, embarazada de gemelos, y quien falleció luego de que se ordenara su traslado al Hospital Santo Tomás.

El ministro reconoció que en el nosocomio no hay sala de neonatología puesto que “no se tiene la infraestructura necesaria”, al tiempo que argumentó que por esa razón tuvo que ordenarse el traslado de Jiménez, alegando el seguimiento del protocolo.

Boyd Galindo también dijo que en el año 2000 el HNAS fue entregado con sala de neonatología, pero que ese espacio se destinó a pediatría. Entre otras carencias, también reconoció que no hay Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y esto lo incluyó entre las razones que hicieron “compleja” la atención de Jiménez en el nosocomio de La Chorrera.

Cada cierto tiempo durante su intervención, el ministro seguía informando de carencias en el hospital: la sala de oncología del HNAS dejó de dar servicios en el año 2023.

Al especificar la cantidad de personal médico que labora en el HNAS, se constató que varias especialidades solo cuentan con una sola persona, entre ellas: un neurocirujano, un técnico en radiología, un dermatólogo, un hematólogo, entre otros.

En tanto, hay dos choferes en el hospital.

En desarrollo...