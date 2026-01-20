Citi, Maersk y AES, interesadas en proyectos en Panamá tras encuentro con Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los representantes de tres gigantes corporativos sostuvieron este martes 20 de enero un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el marco del Foro Económico Mundial.

De acuerdo a un comunicado de Presidencia, en las reuniones las empresas manifestaron su interés en nuevas inversiones en Panamá, dentro de los sectores comercial, marítimo, energético y financiero.

Mulino se reunió con los ejecutivos del banco estadounidense Citi, las empresas Maersk y AES.

Con los representantes de Citi, Mulino presentó el proyecto del Tren Panamá-David y la interconexión eléctrica con Colombia. El objetivo era explorar oportunidades de financiamiento para estos megaproyectos, detalló el comunicado.

El mandatario Mulino, quien estuvo acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, también mencionó los nuevos proyectos de inversión del Canal de Panamá, como el reservorio de Río Indio, dos megaterminales portuarias y un gasoducto.

En la reunión estuvo presente Jay Collins, vicepresidente de Banca y Sector Público de Citi, y Jason Rekate, jefe de Banca Corporativa. Ambos expresaron el interés en “fortalecer la relación histórica con Panamá”, a través de nuevos programas de financiamiento en proyectos.

“Los ejecutivos presentaron un análisis sobre el pronóstico de la economía mundial, las tasas de interés para el mercado de deuda y el impacto de la nueva geopolítica y la situación de Latinoamérica”, destacó Presidencia.

Naviera

Mulino también sostuvo un encuentro con representantes de la naviera danesa Maersk, la segunda más grande del mundo. Pusieron sobre la mesa “temas de mutuo interés” vinculados a los proyectos de nuevos puertos presentados por la Autoridad del Canal de Panamá.

Maersk reiteró la importancia estratégica de Panamá dentro de su red global.

Maersk, que opera bajo el régimen de Sede de Empresas Multinacionales (SEM) , es uno de los principales usuarios de los puertos panameños.

El presidente aprovechó el encuentro para confirmar la asistencia de Maersk como co-chair del Country Strategy Meeting del World Economic Forum, que se celebrará en Panamá los días 21 y 22 de octubre.

Energía

El otro encuentro que sostuvo Mulino fue con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski, quien explicó los avances de su expansión en su planta de generación de energía a base de gas.

El presidente José Raúl Mulino (der.) se reunió con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski. Cortesía/Presidencia de la República

También manifestó el interés de la compañía en invertir en el proyecto del lago Bayano. AES Corporation es una multinacional de la lista Fortune 500, dedicada a la generación de energía eléctrica.

En estas citas también estuvieron presentes los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores); Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (Asuntos del Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.