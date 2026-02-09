Panamá, 09 de febrero del 2026

    EVENTO EN PANAMÁ

    Ciudad de Panamá será sede de la Reunión Anual de la Red de Ciudades del BID en 2027

    Getzalette Reyes
    El alcalde Mayer Mizrachi se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Foto/Cortesía

    La ciudad de Panamá acogerá en 2027 la Reunión Anual de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un evento que reunirá a alcaldes y líderes urbanos de América Latina y el Caribe.

    El anuncio fue realizado por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, tras sostener un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien se encuentra de visita oficial en el país.

    Durante la reunión, ambas autoridades revisaron la agenda de cooperación que impulsa el BID con los gobiernos locales de la región, informó la Alcaldía de Panamá a través de un comunicado.

    La Red de Ciudades del BID es una plataforma creada para promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre ciudades de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer capacidades y fomentar el desarrollo urbano sostenible en la región.

    El encuentro, que se desarrollará en la capital panameña, convocará a más de 50 alcaldes y líderes urbanos, provenientes de países que van desde México hasta Argentina.

    “Panamá será sede de este importante congreso que pondrá al país en el centro del desarrollo urbano regional, ya que el BID también trabaja de forma directa con los gobiernos locales y no únicamente con los Estados”, expresó Mizrachi.

    Como ciudad anfitriona, Panamá buscará invitar a alcaldes de distintos municipios del país, sujeto a la coordinación oficial con el BID, con el propósito de fortalecer la articulación municipal y acercar a la capital a las principales redes de desarrollo urbano de la región.

