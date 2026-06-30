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    Trámite migratorio

    Ciudadanos dominicanos ya no requieren de visa estampada para ingresar a Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Ciudadanos dominicanos ya no requieren de visa estampada para ingresar a Panamá
    República Dominicana entra a la lista de países que no requieren de visa para ingresar a Panamá. Archivo

    Los ciudadanos dominicanos ya no requieren de una visa estampada por el cónsul para ingresar a Panamá, luego de la sanción del Decreto Ejecutivo No. 12 del 30 de junio de 2026, que los excluye de tramitar este documento.

    El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial y firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

    La nueva disposición deroga el Decreto Ejecutivo No. 176 del 23 de noviembre de 2015, que incluye a la República Dominicana dentro de los países que requieren de la visa estampada para ingresar al territorio nacional.

    “Luego del análisis correspondiente, se concluye que no persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de República Dominicana, país con el que la República de Panamá mantiene excelentes relaciones diplomáticas y comerciales”, se indica en el documento.

    Adjuntos

    VISAS ESTAMPADAS DOMINICANOS-11-12.pdf

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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