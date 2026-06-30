Ciudadanos dominicanos ya no requieren de visa estampada para ingresar a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ciudadanos dominicanos ya no requieren de una visa estampada por el cónsul para ingresar a Panamá, luego de la sanción del Decreto Ejecutivo No. 12 del 30 de junio de 2026, que los excluye de tramitar este documento.

El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial y firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y por el ministro de Seguridad, Frank Ábrego.

La nueva disposición deroga el Decreto Ejecutivo No. 176 del 23 de noviembre de 2015, que incluye a la República Dominicana dentro de los países que requieren de la visa estampada para ingresar al territorio nacional.

“Luego del análisis correspondiente, se concluye que no persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de República Dominicana, país con el que la República de Panamá mantiene excelentes relaciones diplomáticas y comerciales”, se indica en el documento.